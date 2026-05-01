京都がG大阪戦後のFWマルコ・トゥーリオの「リスペクト精神を欠く行為」を謝罪
京都サンガF.C.は4月29日に行ったJ1百年構想リーグWESTグループ第13節のG大阪戦において、FWマルコ・トゥーリオによる「相手競技者に対してリスペクト精神を欠く行為」があったことを報告した。
行為が確認されたのは試合後で、SNSでもトゥーリオが特定の選手に対して中指を立てるような行為が拡散されていた。
クラブは「当該行為は相手競技者に対するリスペクト精神を欠くだけでなく、ご観戦下さる多くの皆様を不快にさせてしまいかねない行為と認識しております。ガンバ大阪の選手をはじめクラブ関係者の皆様、並びにサポーターの皆様、そして、当試合をご観戦下さった方々に対しまして心よりお詫び申し上げます」と謝罪。
続けて、「当該選手には厳重に注意すると共に、クラブと致しましても、今後、相手競技者をはじめ試合に関わる全ての方々にリスペクト精神をもった言動を心掛けるよう、改めて徹底して参ります。尚、本件につきましては、Jリーグ規律委員会からも『厳重注意』の通告を受けておりますので、併せてご報告申し上げます」としている。
行為が確認されたのは試合後で、SNSでもトゥーリオが特定の選手に対して中指を立てるような行為が拡散されていた。
クラブは「当該行為は相手競技者に対するリスペクト精神を欠くだけでなく、ご観戦下さる多くの皆様を不快にさせてしまいかねない行為と認識しております。ガンバ大阪の選手をはじめクラブ関係者の皆様、並びにサポーターの皆様、そして、当試合をご観戦下さった方々に対しまして心よりお詫び申し上げます」と謝罪。
続けて、「当該選手には厳重に注意すると共に、クラブと致しましても、今後、相手競技者をはじめ試合に関わる全ての方々にリスペクト精神をもった言動を心掛けるよう、改めて徹底して参ります。尚、本件につきましては、Jリーグ規律委員会からも『厳重注意』の通告を受けておりますので、併せてご報告申し上げます」としている。