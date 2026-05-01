「美しくかっこいい」妊娠中のみちょぱ、引き締まった体を披露「スタイリッシュでめっちゃキマってます」
モデルでタレントのみちょぱこと池田美優さんは4月30日、自身のInstagramを更新。引き締まった体を公開しました。
【写真】みちょぱの圧巻ボディ
コメントでは「みちょぱさん綺麗 スタイリッシュでめっちゃキマってます」「めっちゃ格好良くて素敵です」「美しくかっこいい」「軍神と同じポーズだ」「大事にして下さいねぇ〜」「超絶最高に最強クラス可愛い&綺麗&美しい女性」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】みちょぱの圧巻ボディ
「格好良くて素敵」みちょぱさんは「今はハードな運動はできないけど やっぱカラダ動かすならスポーツブラは大事」とつづり、1枚の写真を投稿。黒いスポーツブラとボトムスを身にまとい、カメラに向かって格好いいポーズを決めた姿です。引き締まったウエストが際立っています。
「お腹大きくなりましたね」7日にも「今回泊まったホテルは初めましてのカライワイキキビーチ」とつづり、露出が多めの服装で引き締まった体を披露していたみちょぱさん。ファンからは「ふんわり優しい雰囲気になられましたねー」との声のほか、みちょぱさんが妊娠中であることから「お腹大きくなりましたね」などの声も寄せられました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)