M!LK佐野勇斗「夢叶った」自宅に導入した“ある設備”に反響続々「スケールが違う」「すごすぎ」
【モデルプレス＝2026/05/01】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が4月30日、Instagramでライブ配信を実施。自宅に“ある設備”を導入したことを明かし、話題を集めている。
【写真】M!LK佐野「規格外」と話題の自宅の豪華設備
4月28日に更新した自身のX（旧Twitter）で佐野はM!LKの楽曲「好きすぎて滅！」がランキング1位を獲得したカラオケのデンモク画面を公開。「1位？！たくさん歌ってくれてありがとうござい滅」と喜びをあらわにしていた。
そして、配信で佐野は「僕ん家カラオケ導入しまして。夢叶った」と告白。なぜ家にカラオケを導入したかについて佐野は「音楽番組とかで音外したりとか、すごく悔しいわけですよ。めっちゃ下手くそだなと思うことも多くて。なかなかカラオケに行く時間もないと。それ以外の練習方法もあるけど、家で毎日1曲でも歌いたいなっていうのでずっとカラオケを導入したかったんです」と理由を明かしていた。
ファンからは「自宅カラオケすごすぎ」「スケールが違う」「まさかの家だった」「流石芸能人」「ますます歌が楽しみ」「発想が規格外」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】M!LK佐野「規格外」と話題の自宅の豪華設備
◆佐野勇斗、自宅にカラオケ設置
4月28日に更新した自身のX（旧Twitter）で佐野はM!LKの楽曲「好きすぎて滅！」がランキング1位を獲得したカラオケのデンモク画面を公開。「1位？！たくさん歌ってくれてありがとうござい滅」と喜びをあらわにしていた。
◆佐野勇斗の配信に反響
ファンからは「自宅カラオケすごすぎ」「スケールが違う」「まさかの家だった」「流石芸能人」「ますます歌が楽しみ」「発想が規格外」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】