映画『超かぐや姫！』EDテーマを夏吉ゆうこ＆早見沙織が披露！主人公かぐやのセリフを冒頭に入れた特別パフォーマンス

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オリジナルアニメーション映画『超かぐや姫！』より、かぐや役の夏吉ゆうこ、月見ヤチヨ役の早見沙織が、『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に初登場。

■BUMP OF CHICKEN「ray」に新規アレンジを加えた楽曲

Netflixでの配信後、国内の「今日の映画TOP10」で1位を獲得、海外の同ランキングでも複数地域で上位を獲得し世界的な反響を呼んでいるオリジナルアニメーション映画『超かぐや姫！』。

今回披露するのは、バーチャルシンガー・初音ミクとのコラボレーションで2014年当時大きな話題になった、BUMP OF CHICKENの楽曲「ray」にTAKU INOUEが新規アレンジを加えキャストが歌唱した「ray 超かぐや姫！Version」。

作品のエンディングテーマでもある本楽曲を、夏吉ゆうこがOfficial MVを彷彿とさせる主人公かぐやのセリフを冒頭に入れたここだけの特別パフォーマンスで一発撮り披露。

夏吉ゆうこと早見沙織が登場する『THE FIRST TAKE』第661回は、5月1日22時よりプレミア公開。

■夏吉ゆうこ＆早見沙織 コメント