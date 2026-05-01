モデルでタレントの藤田ニコル（28）が1日、自身のSNSを更新。第1子出産を発表した。2026年はバラエティー番組などで愛される人気タレントの出産報告が相次いでいる。

藤田は夫で俳優の稲葉友と連名で第1子の誕生を報告。「この度、私たち家族に新しい命が誕生いたしましたことをご報告いたします。生まれてきてくれたこと、かけがえのない存在と出会えたことに感謝の気持ちでいっぱいです」と喜びをつづった。

藤田と稲葉は2023年8月に結婚。昨年12月に第1子の妊娠を発表。2月23日には「女の子のお母さんになります」と第1子の性別を明かしていた。

今年はお茶の間に広く愛される人気タレントの出産報告が続いており、1月30日、元NMB48でタレントの吉田朱里が自身のインスタグラムを通じ、第1子出産を報告。吉田は24年4月に1歳上の一般男性との結婚を発表していた。

2月4日には、タレントの岡田結実がインスタグラムを通じて第1子出産を発表。岡田は昨年4月に一般男性との結婚を公表。お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右にとっては嬉しい孫誕生となった。

3月12日には、乃木坂46の元メンバーで「さゆりんご」の愛称で親しまれるタレントの松村沙友理が、自身のSNSを更新。第1子を出産したことを公表した。

4月13日には、元フジテレビアナウンサーでタレントの久慈暁子が第1子出産を報告。久慈は22年5月にバスケットボール男子日本代表の渡辺雄太との結婚を発表している。