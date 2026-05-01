SHINee、日本デビュー15周年 2年ぶりドーム公演を生中継
WOWOWでは、6月5日と7日に埼玉・ベルーナドームで行なわれるSHINeeの単独公演『- The Trilogy I - 2026 SHINee WORLD VIII : [THE INVERT]』2Days公演より、7日のライブの模様を独占生中継する。
【動画】SHINee・ONEW「花のように」MV
同公演は、SHINeeの8回目となる単独公演で、5月29日から31日までソウルのKSPO DOMEで行なわれるコンサートの日本公演に当たるもの。今年は、2011年に日本デビューを飾ったSHINeeにとって15周年という節目の年。記念すべき年に、2024年2月の東京ドーム公演以来、約2年ぶりとなる日本でのドーム公演の開催が実現し、シャヲル（ファンネーム）にとって待望の公演となる。
磨き上げられた個々のスキルが結集し創り上げられる今回のステージ。公演タイトル『THE INVERT』に込められた「裏返す」「転換する」という意味を投影した、これまでとは異なる演出や新しい視点を通じて描かれる新たな「SHINee WORLD」に注目だ。
『生中継！SHINee「-The Trilogy I- 2026 SHINee WORLD VIII : [THE INVERT] 」（日本公演）』
6月7日（日） 午後4：00〜
WOWOWプライムで放送 ※放送視聴のみの番組。配信なし
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同公演は、SHINeeの8回目となる単独公演で、5月29日から31日までソウルのKSPO DOMEで行なわれるコンサートの日本公演に当たるもの。今年は、2011年に日本デビューを飾ったSHINeeにとって15周年という節目の年。記念すべき年に、2024年2月の東京ドーム公演以来、約2年ぶりとなる日本でのドーム公演の開催が実現し、シャヲル（ファンネーム）にとって待望の公演となる。
『生中継！SHINee「-The Trilogy I- 2026 SHINee WORLD VIII : [THE INVERT] 」（日本公演）』
6月7日（日） 午後4：00〜
WOWOWプライムで放送 ※放送視聴のみの番組。配信なし