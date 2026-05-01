「イケ散らかしすぎ！」ENHYPEN・ニキ、無造作ヘアで放つ“ワイルドな色気”に沼落ち…

ENHYPENのニキが、溢れるカリスマ性で世界中のファンの視線を釘付けにしている。

ニキは最近、ENHYPENの公式インスタグラムを更新し、数枚の写真を公開した。

【写真】ニキ、無造作ヘアで放つ“ワイルドな色気”

公開された写真には、ビンテージ風のインテリアが並ぶ空間で、ロックなオーラを放つニキの姿が収められている。ノースリーブのトップスからは引き締まった腕のラインがあらわになり、無造作にセットされたハイトーンヘアが彼の端正な顔立ちをより一層引き立てている。

投稿を見たファンからは「完璧なイケメン」「イケ散らかしすぎ！」「どこまでカッコよくなるの…」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ENHYPEN公式Instagram）ニキ

なお、ニキが所属するENHYPENは5月1日から3日の3日間、ソウル・KSPO DOMEで開催される「ENHYPEN WORLD TOUR『BLOOD SAGA』IN SEOUL」を皮切りに、ワールドツアーの幕を開ける。その後、北米・南米・ヨーロッパ・アジアを巡り、計21都市で32公演を行う予定だ。

◇NI-KI（ニキ） プロフィール

2005年12月9日生まれ。本名は西村力（にしむらりき）。ENHYPEN唯一の日本人メンバーで、岡山県出身。実家がダンススタジオを経営しているという背景から幼少期よりダンサーとして活動しており、SHINeeのキッズダンサーとして京セラドームのステージに立ったこともある。グループ内では最年少で可愛らしい印象が先立つが、パフォーマンス中に見せるパワフルなダンスと卓越した表情管理は圧巻。