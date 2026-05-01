ダイソーで買えるって驚きだわ！「専門店も立場ないよ…」「ボタンで一発！」200円グッズ

ダイソーで見つけた『ペット用プッシュブラシ』は、デザイン性と実用性が魅力のケアアイテム。背面ボタンで抜け毛を簡単に押し出せる構造で、ブラッシング後の手入れの手間を軽減してくれるのが魅力。丸く加工されたブラシ先端でペットの肌にも配慮されており、日常のグルーミングを手軽に続けられる商品です♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ペット用プッシュブラシ

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480820354

専門店泣かせのクオリティ！ダイソーのペットグッズをチェック

ダイソーのペット用品売り場で見つけた『ペット用プッシュブラシ』は、￥220（税込）という手頃さながら、日常のブラッシングをぐっと楽にしてくれるアイテム。

見た目はシンプルなホワイトカラーで、派手さがなくインテリアにもなじみやすいデザイン。専門店に引けを取らない、しっかりした作りも魅力です。

このブラシの特徴は、背面に付いたボタンを押すと、ブラシに絡んだ毛が押し出される仕組み。

これにより、従来のように手で毛を取り除く手間が減り、使用後のお手入れがしやすい構造になっています。

ブラッシング後の片付けが面倒…と悩んでいた飼い主さんには、ぜひ一度試してみてもらいたいです。

ペットがご機嫌に♡ダイソーの『ペット用プッシュブラシ』

ブラシ部分は先端が丸く加工されており、ペットの皮膚への負担に配慮された仕様。大事なペットに使う前に、自分の頭皮で試したところ、程よい手応えを感じる使い心地でした。

適度な刺激で毛をとかすことができるため、日々のケアに取り入れやすいのが◎使用時は強く押しつけず、やさしくなでるように使うのがポイントです。

ブラッシング嫌いな愛猫も、自ら頭を擦りつけて喜ぶほど。毛足の長いペットの毛もしっかりほぐせます。

換毛期などで抜け毛が増える時期には特に活躍し、短時間でケアを済ませたいときにも便利。シンプルな構造ながら、日常使いがしやすいアイテムです。

今回はダイソーの『ペット用プッシュブラシ』をご紹介しました。

高価な専用ブラシでなくても、こうした低価格のアイテムで日々のケアができる点は、ダイソーならではの魅力。

ペット用品はお金がかかるという常識を覆す、家計の強い味方です。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。