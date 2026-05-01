田中美佐子、大人になった長女と“映画デート” 親子2ショットに反響「仲が良くて羨ましい」「可愛い〜」
俳優の田中美佐子（66）が、30日までに自身のインスタグラムを更新。長女との“映画デート”の様子を公開し、親子で過ごす仲むつまじい姿に反響が集まっている。
【写真】「可愛い〜」“コナン満喫”田中美佐子＆長女の親子2ショット
投稿では「大切な人と大切な時間。コナンくん観に行ってきました」とコメント。横浜の街が『名探偵コナン』一色になっていたことに触れ、「エスカレーターの手すりまでコナンくん！もう最高じゃー！」と、作品の世界観を満喫した様子をつづった。
公開された写真には、長女との2ショットが収められており、並んでポーズを取る様子から映画デートを楽しんだ様子がうかがえる。さらに、みなとみらいの観覧車が赤くライトアップされた夜景の動画も披露し、幻想的な景色が広がる様子が収められていた。
田中は、30代半ばで同作のアニメを初めて観て以来のファンであることを明かし、「子供は大人になり、それでもコナンくんは2人で観に行く！」とコメント。長女との関係についても「来年のゴールデンウイークもきっと2人で観に行く！」と、変わらない時間を大切にしている思いをつづっている。
コメント欄には「親子仲良く映画っていいですね」「娘さんと仲が良くて羨ましいです」「可愛い〜」「コナンも永遠に！」「丸い虹なんて縁起が良いのでしょう」といった声が寄せられている。
【写真】「可愛い〜」“コナン満喫”田中美佐子＆長女の親子2ショット
投稿では「大切な人と大切な時間。コナンくん観に行ってきました」とコメント。横浜の街が『名探偵コナン』一色になっていたことに触れ、「エスカレーターの手すりまでコナンくん！もう最高じゃー！」と、作品の世界観を満喫した様子をつづった。
田中は、30代半ばで同作のアニメを初めて観て以来のファンであることを明かし、「子供は大人になり、それでもコナンくんは2人で観に行く！」とコメント。長女との関係についても「来年のゴールデンウイークもきっと2人で観に行く！」と、変わらない時間を大切にしている思いをつづっている。
コメント欄には「親子仲良く映画っていいですね」「娘さんと仲が良くて羨ましいです」「可愛い〜」「コナンも永遠に！」「丸い虹なんて縁起が良いのでしょう」といった声が寄せられている。