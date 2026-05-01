鈴木唯人が先発出場のフライブルクは後半ATに被弾で先勝逃す…プレミア対決はN・フォレストに軍配／EL準決勝

ヨーロッパリーグ（EL）ノックアウトフェーズ・準決勝の1stレグが、4月30日に行われた。



鈴木唯人が先発出場したフライブルクは、ブラガと敵地で対戦。立ち上がりに先制点を許したフライブルクは、ヴィンチェンツォ・グリフォのゴールで早々に追いついたものの、後半アディショナルタイムに決勝点を献上。1−2で先勝を逃す形となった。なお鈴木は、81分までプレーしている。



プレミアリーグ対決が実現したノッティンガム・フォレストとアストン・ヴィラの試合は、クリス・ウッドが決めたPKが決勝点となった前者に軍配。ノッティンガム・フォレストが、ホームで1点のアドバンテージを手にしている。



準決勝2ndレグは、7日に行われる予定だ。



試合結果は以下の通り。



ブラガ 2−1 フライブルク

ノッティンガム・フォレスト 1−0 アストン・ヴィラ