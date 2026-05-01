渡辺美奈代、マキタライト購入に夫ツッコミ「工事現場にでも…」
歌手でタレントの渡辺美奈代が４月27日、オフィシャルブログを更新。念願だったというLEDワークライトを購入したことを明かし、ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、「欲しかった」と題してブログを更新した渡辺は、「欲しかったLEDワークライトが届きました」と報告。マキタ製の充電式ライトを披露。
折りたたみ式で角度調整も可能なスタイリッシュなライト。鮮やかなグリーンとブラックの配色が印象的で、しっかりとしたグリップやLEDライト部分の機能性が際立つアイテムとなっている。
渡辺は「マキタのバッテリーで使える充電式ライト」と説明し、「マキタの掃除機も使っているので一石二鳥！」と満足げな様子をつづった。
一方で、夫の“もやしくん”からは「工事現場にでも出かける気？笑」とツッコミが入ったことも明かし、「あはは」とユーモアたっぷりに夫婦のやり取りを紹介し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「便利そう！！」「本格的なライト！」「素敵」「こんなん欲しいって〜もう職人やん！笑」「ご主人のツッコミ最高！！笑」「使用感のレビューもぜひっ笑」 などの声が寄せられている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
折りたたみ式で角度調整も可能なスタイリッシュなライト。鮮やかなグリーンとブラックの配色が印象的で、しっかりとしたグリップやLEDライト部分の機能性が際立つアイテムとなっている。
渡辺は「マキタのバッテリーで使える充電式ライト」と説明し、「マキタの掃除機も使っているので一石二鳥！」と満足げな様子をつづった。
一方で、夫の“もやしくん”からは「工事現場にでも出かける気？笑」とツッコミが入ったことも明かし、「あはは」とユーモアたっぷりに夫婦のやり取りを紹介し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「便利そう！！」「本格的なライト！」「素敵」「こんなん欲しいって〜もう職人やん！笑」「ご主人のツッコミ最高！！笑」「使用感のレビューもぜひっ笑」 などの声が寄せられている。