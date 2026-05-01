今野大輝＆加藤史帆“恋人契約”が成立も…嫉妬によりすれ違い 『その天才様は偽装彼女に執着する』第3話予告＆あらすじ公開
B&ZAI・今野大輝と俳優・加藤史帆が出演するCBCテレビドラマトリップ枠『その天才様は偽装彼女に執着する』（毎週木曜 深0：58 ※CBCテレビローカルエリア）第3話（7日放送）予告＆あらすじ＆場面写真が解禁された。
【動画】胸キュンシーンが盛りだくさんの『その天才様は偽装彼女に執着する』第2話予告編
同作品の原作は、累計発行部数90万部（紙・電子書籍コミックス換算）を突破した同名マンガ。29歳、彼氏ナシ・職ナシの崖っぷちヒロイン星野凛（加藤）は、新たな出会いを求めて婚活に励むものの、突然現れた“謎の無神経男“によってすべてが台無しに。そんなある日、兄の頼みで「帰国子女の凄腕プログラマー」の家事代行を期間限定で引き受けることとなる。しかし、凛の前に現れたのは、あの”謎の無神経男”若月郁（今野）だった。“孤高の天才プログラマー×世話焼き不憫女子”が織りなす、契約関係から始まる溺愛ラブコメディーとなっている。
第3話予告では、郁の家事代行を引き受けることとなる凛。しかし、“恋人契約”が追加になり“偽装彼女”の試用期間が課せられた。そんななか、凛の元彼・宗太（西井幸人）の登場で、次第に郁は凛に執着していく。
凛と郁の“偽り“の恋人関係が、ついに契約成立。――しかしその一方で、母の期待を背負い婚活に打ち込む凛の姿に、郁は思わず嫉妬し、2人の間には早くもすれ違いが生まれ始める。そんな矢先、2人の関係に割り込んできたのは、凛の同僚・池本紗矢（香音）。波乱の幕開けを予感させる内容となっている。
■第3話あらすじ
「ずっと俺のとこいなよ」――正式に「偽装彼女」の契約が始まり、郁の距離感に翻弄（ほんろう）される凛。そんな中でも婚活をあきらめない凛に、郁が「婚活は上手くいかない」と冷たい言葉を投げかけると、凛は今まで聞いたことがないほど声を荒げ、家をあとにする。
その態度を不思議に思った郁は、凛の兄・昴から過去の話を聞くことに。凛は幼少期に父の不倫現場を目撃し、母に伝えたことで両親が離婚してしまったため「自分が家族の幸せを取り戻さなければ」と過度な責任感を持っているという。一方、婚活を続ける凛はモラハラ気質な男とのデートに向かっていると、突然後ろから手を引かれる。振り返ると、そこには郁の姿が…。
【動画】胸キュンシーンが盛りだくさんの『その天才様は偽装彼女に執着する』第2話予告編
同作品の原作は、累計発行部数90万部（紙・電子書籍コミックス換算）を突破した同名マンガ。29歳、彼氏ナシ・職ナシの崖っぷちヒロイン星野凛（加藤）は、新たな出会いを求めて婚活に励むものの、突然現れた“謎の無神経男“によってすべてが台無しに。そんなある日、兄の頼みで「帰国子女の凄腕プログラマー」の家事代行を期間限定で引き受けることとなる。しかし、凛の前に現れたのは、あの”謎の無神経男”若月郁（今野）だった。“孤高の天才プログラマー×世話焼き不憫女子”が織りなす、契約関係から始まる溺愛ラブコメディーとなっている。
凛と郁の“偽り“の恋人関係が、ついに契約成立。――しかしその一方で、母の期待を背負い婚活に打ち込む凛の姿に、郁は思わず嫉妬し、2人の間には早くもすれ違いが生まれ始める。そんな矢先、2人の関係に割り込んできたのは、凛の同僚・池本紗矢（香音）。波乱の幕開けを予感させる内容となっている。
■第3話あらすじ
「ずっと俺のとこいなよ」――正式に「偽装彼女」の契約が始まり、郁の距離感に翻弄（ほんろう）される凛。そんな中でも婚活をあきらめない凛に、郁が「婚活は上手くいかない」と冷たい言葉を投げかけると、凛は今まで聞いたことがないほど声を荒げ、家をあとにする。
その態度を不思議に思った郁は、凛の兄・昴から過去の話を聞くことに。凛は幼少期に父の不倫現場を目撃し、母に伝えたことで両親が離婚してしまったため「自分が家族の幸せを取り戻さなければ」と過度な責任感を持っているという。一方、婚活を続ける凛はモラハラ気質な男とのデートに向かっていると、突然後ろから手を引かれる。振り返ると、そこには郁の姿が…。