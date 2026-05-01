―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月28日から4月30日の決算発表を経て5月1日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<9158> シーユーシー 　東Ｇ 　 -15.33 　　4/30　本決算　　　-45.21
<6932> 遠藤照明 　　　東Ｓ 　 -10.67 　　4/30　本決算　　　　4.47
<5280> ヨシコン 　　　東Ｓ　　 -6.79 　　4/30　本決算　　　　3.22
<6888> アクモス 　　　東Ｓ　　 -6.06 　　4/30　　　3Q　　　-17.27
<2428> ウェルネット 　東Ｓ　　 -4.44 　　4/30　　　3Q　　　-15.27

<2892> 日食品 　　　　東Ｓ　　 -4.16 　　4/30　本決算　　　 27.55
<3776> ＢＢタワー 　　東Ｓ　　 -3.80 　　4/30　　　1Q　　　 45.81
<2216> カンロ 　　　　東Ｓ　　 -3.68 　　4/30　　　1Q　　　　0.00
<4308> Ｊストリーム 　東Ｇ　　 -2.49 　　4/30　本決算　　　　9.70
<7177> ＧＭＯ－ＦＨ 　東Ｓ　　 -2.39 　　4/30　　　1Q　　　 80.30

<9914> 植松商会 　　　東Ｓ　　 -2.26 　　4/30　本決算　　　　0.55
<5257> ノバシステム 　東Ｓ　　 -1.75 　　4/30　　　1Q　　　 14.02
<9733> ナガセ 　　　　東Ｓ　　 -1.58 　　4/30　本決算　　　 10.51
<9687> ＫＳＫ 　　　　東Ｓ　　 -1.47 　　4/30　本決算　　　 14.66
<9206> ＳＦＪ 　　　　東Ｓ　　 -1.30 　　4/30　本決算　　　-10.82

<6391> 加地テック 　　東Ｓ　　 -1.01 　　4/30　本決算　　　　4.40
<8700> 丸八証券 　　　東Ｓ　　 -0.80 　　4/30　本決算　　　　　－
<6185> ＳＭＮ 　　　　東Ｓ　　 -0.74 　　4/30　本決算　　　 20.37
<9307> 杉村倉 　　　　東Ｓ　　 -0.48 　　4/30　本決算　　　-10.93
<9219> ギックス 　　　東Ｇ　　 -0.44 　　4/30　　　3Q　　　　黒転

<7896> セブン工業 　　東Ｓ　　 -0.40 　　4/30　本決算　　　　黒転
<2114> フジ日本 　　　東Ｓ　　 -0.33 　　4/30　本決算　　　 -6.47
<6325> タカキタ 　　　東Ｓ　　 -0.25 　　4/30　本決算　　　　0.53

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした5月1日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース