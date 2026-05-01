決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … カンロ、シーユーシー、ＧＭＯ－ＦＨ (4月30日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月28日から4月30日の決算発表を経て5月1日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<9158> シーユーシー 東Ｇ -15.33 4/30 本決算 -45.21
<6932> 遠藤照明 東Ｓ -10.67 4/30 本決算 4.47
<5280> ヨシコン 東Ｓ -6.79 4/30 本決算 3.22
<6888> アクモス 東Ｓ -6.06 4/30 3Q -17.27
<2428> ウェルネット 東Ｓ -4.44 4/30 3Q -15.27
<2892> 日食品 東Ｓ -4.16 4/30 本決算 27.55
<3776> ＢＢタワー 東Ｓ -3.80 4/30 1Q 45.81
<2216> カンロ 東Ｓ -3.68 4/30 1Q 0.00
<4308> Ｊストリーム 東Ｇ -2.49 4/30 本決算 9.70
<7177> ＧＭＯ－ＦＨ 東Ｓ -2.39 4/30 1Q 80.30
<9914> 植松商会 東Ｓ -2.26 4/30 本決算 0.55
<5257> ノバシステム 東Ｓ -1.75 4/30 1Q 14.02
<9733> ナガセ 東Ｓ -1.58 4/30 本決算 10.51
<9687> ＫＳＫ 東Ｓ -1.47 4/30 本決算 14.66
<9206> ＳＦＪ 東Ｓ -1.30 4/30 本決算 -10.82
<6391> 加地テック 東Ｓ -1.01 4/30 本決算 4.40
<8700> 丸八証券 東Ｓ -0.80 4/30 本決算 －
<6185> ＳＭＮ 東Ｓ -0.74 4/30 本決算 20.37
<9307> 杉村倉 東Ｓ -0.48 4/30 本決算 -10.93
<9219> ギックス 東Ｇ -0.44 4/30 3Q 黒転
<7896> セブン工業 東Ｓ -0.40 4/30 本決算 黒転
<2114> フジ日本 東Ｓ -0.33 4/30 本決算 -6.47
<6325> タカキタ 東Ｓ -0.25 4/30 本決算 0.53
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした5月1日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月28日から4月30日の決算発表を経て5月1日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<9158> シーユーシー 東Ｇ -15.33 4/30 本決算 -45.21
<6932> 遠藤照明 東Ｓ -10.67 4/30 本決算 4.47
<5280> ヨシコン 東Ｓ -6.79 4/30 本決算 3.22
<6888> アクモス 東Ｓ -6.06 4/30 3Q -17.27
<2428> ウェルネット 東Ｓ -4.44 4/30 3Q -15.27
<2892> 日食品 東Ｓ -4.16 4/30 本決算 27.55
<3776> ＢＢタワー 東Ｓ -3.80 4/30 1Q 45.81
<2216> カンロ 東Ｓ -3.68 4/30 1Q 0.00
<4308> Ｊストリーム 東Ｇ -2.49 4/30 本決算 9.70
<7177> ＧＭＯ－ＦＨ 東Ｓ -2.39 4/30 1Q 80.30
<9914> 植松商会 東Ｓ -2.26 4/30 本決算 0.55
<5257> ノバシステム 東Ｓ -1.75 4/30 1Q 14.02
<9733> ナガセ 東Ｓ -1.58 4/30 本決算 10.51
<9687> ＫＳＫ 東Ｓ -1.47 4/30 本決算 14.66
<9206> ＳＦＪ 東Ｓ -1.30 4/30 本決算 -10.82
<6391> 加地テック 東Ｓ -1.01 4/30 本決算 4.40
<8700> 丸八証券 東Ｓ -0.80 4/30 本決算 －
<6185> ＳＭＮ 東Ｓ -0.74 4/30 本決算 20.37
<9307> 杉村倉 東Ｓ -0.48 4/30 本決算 -10.93
<9219> ギックス 東Ｇ -0.44 4/30 3Q 黒転
<7896> セブン工業 東Ｓ -0.40 4/30 本決算 黒転
<2114> フジ日本 東Ｓ -0.33 4/30 本決算 -6.47
<6325> タカキタ 東Ｓ -0.25 4/30 本決算 0.53
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした5月1日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース