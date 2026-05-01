日本企業が出資のドローンが迎撃に成功

産業用ドローンソリューションや運航管理システム（UTM）を提供するテラドローンは2026年4月28日、子会社と出資先であるアメイジング・ドローンズが共同展開する迎撃ドローン「Terra A1」が長距離無人機の迎撃に成功したと発表しました。

【動画】え、自爆ドローンを正確に追尾!? これが、迎撃ドローンが目標を捉える様子です

同社が公式YouTube上で公開した動画では、シャヘド136か似たタイプの自爆ドローンを迎撃ドローンが追跡しかなり近くまで接近する様子が公開されています。かなりの距離に近づいた後、通信は切れて画面は砂嵐になっており、恐らく迎撃ドローンが自爆して、その破片で自爆ドローンを撃墜したものと予想されます。

Terra A1は射程約30kmの迎撃ドローンで、最大速度は300km/hで、シャヘド136タイプの約200km/hを上回ります。テラドローンは、短距離の自爆ドローンなどの脅威に対応するため、ウクライナ国内での実運用を開始したと4月17日に発表しています。

迎撃ドローンは2026年に入り、ウクライナ国内でロシア軍の自爆ドローン迎撃などで採用されています。その特徴は、コスト面で、1機あたり約2,000〜3,000ドルと、従来の対空ミサイルに比べて圧倒的に低コストである点です。

なお、同社ではほかに行動範囲が約70kmある迎撃ドローン「Terra A2」も開発中です。