新大阪駅で買って間違いなし！外さない大阪スイーツ3選

大阪の陸の玄関口である新大阪駅には、大阪中のおいしいものが集まっています。大阪らしいものを買いたいけれど、種類が多すぎて選べないと迷うっている人は、定番で外さないスイーツがおすすめです。

今回は知名度が高く、味も間違いないスイーツを3つ紹介します。自分用にはもちろん、家族や職場へのお土産にもぴったりです。

ふわふわすぎて全部食べられるわ...

●喜八洲総本舗「みたらし団子」

大阪土産の定番として人気なのが、喜八洲総本舗のみたらし団子。一般的な丸い団子ではなく、俵型になっているのが特徴です。香ばしく焼き上げた団子に、とろりとした甘辛いタレがたっぷり。もちっとした食感と、ほんのり焦げた醤油の風味が相性抜群で、1本食べるともう1本食べたくなる味わいです。

新大阪駅では行列ができていることも多く、「大阪に来たら必ず買う」「人生ナンバーワンの団子」というファンも少なくありません。温め直すと、焼きたてに近いおいしさが楽しめます。

●モンシェール「堂島ロール」

しっとりふわふわのスポンジで、北海道産生乳を使ったクリームをたっぷり包んだロールケーキです。クリームがたっぷり入っているのに、口当たりは軽やか。甘さ控えめで後味もすっきりしているので、甘いものが苦手な人でも食べやすいと評判です。

「もはや飲める」「好きすぎていつも買っちゃう」とSNSでも評判。フルーツがのったタイプや期間限定商品は見た目にも特別感があり、手土産や差し入れにも人気です。冷蔵品なので持ち歩き時間には注意が必要ですが、満足感がありますよ。

●りくろーおじさんの店「焼きたてチーズケーキ」

大阪土産の王道として根強い人気を誇るのが、りくろーおじさんの店の焼きたてチーズケーキ。ぷるぷる、ふわふわの食感と、やさしい甘さが魅力です。デンマーク産のクリームチーズを使った生地は、しゅわっと口の中でほどける軽さ。底に入ったレーズンがアクセントになっていて、最後まで飽きずに食べられます。

SNSには「史上最強のふわふわさ」「このレーズンがたまらない」とコメントが。タイミングによっては焼きたてで買うことができ、ほんのり温かいうちに食べるとよりふわふわ感を楽しめます。

どれも新大阪駅で買える、大阪を代表する人気スイーツ。新幹線に乗り込む前に、ぜひチェックしてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部