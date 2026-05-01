■ダイエットの常識が覆る

ただ闇雲に食事を抜いたり、過酷な運動を自分に課したりするダイエットには、遅かれ早かれ挫折が待ち構えています。

ダイエットを成功させる鍵は、「根性」ではなく「正しい知識と戦略」にあります。本稿では、プレジデントオンラインで多くのアクセスを記録したダイエット記事を3本厳選しました。これまでの「ダイエットの常識」を覆すような、具体的かつ意外なメソッドが満載です。

1本目は、「2カ月で30kg減」を実現した男性の食事術。糖質制限のなかで、唯一「特別枠」として食べてもいいスーパーで買える果物とは何か。

2本目は、ダイエットに励む女性の多くがぶつかる「50kgの壁」の突破法。甘いものが好きな女性が、5年かけてリバウンドなしで14kg減らした際に選んだ「おやつの正体」に迫ります。

そして3本目は、現役の大学教授が教える、夜中に食べてしまう習慣があっても痩せられる驚きの理論。「空腹を我慢しなくていい」という、大食いの方には救世主のようなメソッドです。

自分に合ったやり方を見つければ、夏までの数カ月は十分な逆転期間になります。専門家や成功者の知見を武器に、今年こそ自信を持って夏を迎えましょう。

■リンゴでもバナナでもない…2カ月で30kg減量した男が唯一積極的に食べた｢スーパーで買える果物｣の名前

（2026年2月28日公開）

※写真はイメージです（写真＝iStock.com／fcafotodigital）

作家の金森重樹さんは、糖質中心の食事から脂質中心の食事（断糖高脂質）に変えたことで、2カ月で90kgから57kgへの減量に成功した。金森さんは「果物の多くは糖分を多く含み血糖値を上げてしまうが、唯一食べてもいい特別枠の果物がある」という――。＜続きを読む＞

■｢63kg→49kgに減量｣ドーナツ好きの30代ぽっちゃり女性が｢50kgの壁突破｣のために選んだ｢おやつの食材｣

（2025年11月8日公開）

TSUKIさん（32歳）

IT系営業職。在宅勤務中心で、仕事中は座って過ごすことが多い。旦那さん、愛犬と共に都内在住。あすけん利用歴6年。

⇒TSUKIさんのXはこちら（画像提供＝あすけん）

ダイエットを成功させるには、どうすればいいのか。AI食事管理アプリ『あすけん』の公式サイトでは、減量に成功した人たちの体験談を紹介している。今回は、結婚式に向けてダイエットを開始。5年かけて無理なく−14kgを達成したTSUKIさんのストーリー――。＜続きを読む＞

■真夜中に"爆食い"しても腹筋がよみがえる…｢超大食い女性｣が"満腹ダイエット"で食べ続けた食材

（2025年8月24日公開）

※写真はイメージです（写真＝iStock.com／pocketlight）

ダイエットを成功させるには、どんな工夫が必要か。日本体育大学体育学部の岡田隆教授は「食べるのものに含まれている脂肪の量を調整したほうがいい。私が指導していた大食いの女性は、夜中に食事をとる習慣を変えられなかったが、脂肪の少ない食事に切り替えたことでダイエットに成功した」という――。＜続きを読む＞

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PRESIDENTまとめPRESIDENT Onlineで読者のみなさまから人気の高かった記事を、テーマごとにまとめてご紹介します。

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（PRESIDENTまとめ）