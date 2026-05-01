オタ友とライブ後、頻繁だった連絡が途絶えた...SNSを見ると彼女の【まさかの本性】が発覚して！？主人公ドン引き...！

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。同じアイドルを応援する“オタ友”と意気投合し、一緒にライブへ参戦することになった主人公。しかし、楽しい思い出の裏には、思いもよらない裏切りが隠されていました...。“推し活”をめぐるトラブルは、今後の参考になるかも...！

意気投合した友人を誘って、待望のライブへ♡

私には、大好きなアイドルを応援するなかで知りあい、意気投合した友人がいました。“推し”の話で盛り上がり、SNSでも毎日のように連絡を取りあうほど親しくなったのです。 そんななか、私たちの好きなアイドルグループの全国ツアーが発表され、一緒に応募すること。当落発表の結果は、私が当選、友人は落選というかたちになりました。 それでも一緒に行きたいという思いから、私は自分のチケットで彼女を誘い、2人でライブに参加することになりました。

ライブ後、頻繁だった連絡が途絶えて...！？

迎えたツアー当日。私たちは会場で合流し、大好きなアイドルのパフォーマンスを心から楽しみました。友人も終始笑顔で、一緒にこの時間を過ごせたことをうれしく感じていました。 しかし、ライブ後しばらくすると、私たちの関係は一変します。それまで頻繁だった連絡は徐々に減り、友人からの返信もどこか素っ気ないものに。 やがて、メッセージは既読すらつかなくなり、突然連絡が途絶えてしまいました。理由もわからないまま、私は不安を抱えることになったのです。 この後、主人公は、友人による最悪な“裏切り”を知ることになります…！ 原案：Ray WEB編集部

ライター Ray WEB編集部