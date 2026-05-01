HAUTE COUTURE CAFE表参道店で堪能♡藤の花に包まれる幻想アフタヌーンティー
HAUTE COUTURE CAFE表参道店から、初夏の訪れを感じる幻想的なアフタヌーンティーが登場♡約3000本の藤の花に包まれる空間で楽しめる「Wisteria Fairy Garden Afternoon Tea」は、まるで妖精の庭園に迷い込んだかのような特別なひととき。五感を満たす優雅なティータイムを、ぜひ体験してみてください♪
藤の花に包まれる幻想空間
店内に一歩足を踏み入れると、ディープパープルからペールライラックへと移ろう藤色のグラデーションが広がり、非日常の世界へと誘われます。
天井を覆うダイナミックな藤棚や、壁一面に咲き誇る藤の花のアーチが圧倒的な没入感を演出。
自然光が差し込むことで、花々は透明感あふれる輝きを放ち、時間帯によって異なる表情を楽しめるのも魅力です。
シルバーやガラスのテーブルウェアが藤色を美しく引き立て、優雅なひとときをより一層引き立てます。
ザ・メープルマニアの新作メープルソルティナッツクッキーが期間限定登場♡
藤色スイーツ＆セイボリーの魅力
Wisteria Fairy Garden Afternoon Tea
価格：6,800円（税込）
開催期間：2026年4月23日（木）～
Parfait Glass
・藤色と葡萄のハーモニーパルフェ
（ホワイトチョコ、メレンゲ、花穂、フレッシュ葡萄、葡萄ソルベ、グラノーラ、フロマージュブランムース、葡萄ジュレ）
Dessert Stand
・ベリーのムラングシャンティ
・葡萄のパンナコッタ
・蝶のカシスムース
・紫芋タルト
・ブルーベリースコーン
Savory
・北海道産じゃがいもと紫芋のビシソワーズ
・カツオとビーツのタルタル、ハーブサラダ仕立て
・エビカツのミニバーガー
・チキンガランティーヌと初夏の野菜のサルサソース
・旬の茄子とモッツァレラのラザニア
葡萄やベリーをふんだんに使ったスイーツと、旬の食材を取り入れたセイボリーがバランスよく並び、見た目も味わいも満足度の高いラインナップです♡
選べるプランで特別なひととき
ドリンクは、ドイツ発の高級ティーブランドALTHAUSの紅茶5種（HOT／ICE）がおかわり自由で楽しめます。
・ワイルド・ベリー（Wild Berry）
・ルイボス・バニラ（Rooibos Vanilla）
・モルティアッサム（Malty Assam）
・アールグレイクラシック（Earl Grey Classic）
・ダージリン・ハイランド（Darjeeling Highland）
・コーヒー
さらに、用途に合わせて選べる多彩なプランも魅力♪
・ヴィオレット・ハニーレモンソーダ付き
・葡萄香るスパークリングワイン付き
・Anniversary plan
・Dinner限定お食事付きコース
・推し活plan
シーンに合わせて、自分だけの楽しみ方が広がります。
藤の花と過ごす優雅時間♡
藤の花に包まれた幻想空間と、繊細で華やかなメニューが織りなすアフタヌーンティーは、日常を忘れさせてくれる特別な体験♡大切な人とのお出かけや、自分へのご褒美にもぴったりです。
初夏だけの美しい世界観を楽しみに、ぜひ訪れてみてください♪