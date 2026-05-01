HAUTE COUTURE CAFE表参道店で堪能♡藤の花に包まれる幻想アフタヌーンティー

HAUTE COUTURE CAFE表参道店から、初夏の訪れを感じる幻想的なアフタヌーンティーが登場♡約3000本の藤の花に包まれる空間で楽しめる「Wisteria Fairy Garden Afternoon Tea」は、まるで妖精の庭園に迷い込んだかのような特別なひととき。五感を満たす優雅なティータイムを、ぜひ体験してみてください♪

藤の花に包まれる幻想空間

店内に一歩足を踏み入れると、ディープパープルからペールライラックへと移ろう藤色のグラデーションが広がり、非日常の世界へと誘われます。

天井を覆うダイナミックな藤棚や、壁一面に咲き誇る藤の花のアーチが圧倒的な没入感を演出。

自然光が差し込むことで、花々は透明感あふれる輝きを放ち、時間帯によって異なる表情を楽しめるのも魅力です。

シルバーやガラスのテーブルウェアが藤色を美しく引き立て、優雅なひとときをより一層引き立てます。

ザ・メープルマニアの新作メープルソルティナッツクッキーが期間限定登場♡

藤色スイーツ＆セイボリーの魅力

Wisteria Fairy Garden Afternoon Tea



価格：6,800円（税込）

開催期間：2026年4月23日（木）～

Parfait Glass



・藤色と葡萄のハーモニーパルフェ

（ホワイトチョコ、メレンゲ、花穂、フレッシュ葡萄、葡萄ソルベ、グラノーラ、フロマージュブランムース、葡萄ジュレ）

Dessert Stand



・ベリーのムラングシャンティ

・葡萄のパンナコッタ

・蝶のカシスムース

・紫芋タルト

・ブルーベリースコーン

Savory



・北海道産じゃがいもと紫芋のビシソワーズ

・カツオとビーツのタルタル、ハーブサラダ仕立て

・エビカツのミニバーガー

・チキンガランティーヌと初夏の野菜のサルサソース

・旬の茄子とモッツァレラのラザニア

葡萄やベリーをふんだんに使ったスイーツと、旬の食材を取り入れたセイボリーがバランスよく並び、見た目も味わいも満足度の高いラインナップです♡

選べるプランで特別なひととき

ドリンクは、ドイツ発の高級ティーブランドALTHAUSの紅茶5種（HOT／ICE）がおかわり自由で楽しめます。

・ワイルド・ベリー（Wild Berry）

・ルイボス・バニラ（Rooibos Vanilla）

・モルティアッサム（Malty Assam）

・アールグレイクラシック（Earl Grey Classic）

・ダージリン・ハイランド（Darjeeling Highland）

・コーヒー

さらに、用途に合わせて選べる多彩なプランも魅力♪

・ヴィオレット・ハニーレモンソーダ付き

・葡萄香るスパークリングワイン付き

・Anniversary plan

・Dinner限定お食事付きコース

・推し活plan

シーンに合わせて、自分だけの楽しみ方が広がります。

藤の花と過ごす優雅時間♡

藤の花に包まれた幻想空間と、繊細で華やかなメニューが織りなすアフタヌーンティーは、日常を忘れさせてくれる特別な体験♡大切な人とのお出かけや、自分へのご褒美にもぴったりです。

初夏だけの美しい世界観を楽しみに、ぜひ訪れてみてください♪