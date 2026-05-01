１００周年記念大会となる卓球の世界選手権団体戦（４月２８日〜５月１０日）で、日本代表は男女ともに２日に英・ロンドンで初戦に臨む。日本男子は張本智和（２２）＝トヨタ自動車＝と松島輝空（そら、１９）のダブルエースで５７年ぶりの頂点を目指す。（取材・構成＝林 直史、宮下 京香）

日本男子５７年ぶりの金メダルへ、鍵を握る存在が松島だ。全日本選手権は２連覇中。４月のＷ杯決勝では世界王者・王楚欽（中国）をフルゲームまで追い詰めるなど、成長著しい１９歳は「中国を倒して金メダルを取れるように頑張ります」と堂々と目標を口にした。

飛躍のきっかけになったと振り返るのは昨年１０月のＷＴＴ中国スマッシュだ。３回戦で当時世界６位の梁靖崑（中国）を破り、格上相手にも攻める意識が増した。「今は自分のプレーをすればどのチームが来ても勝てる実力がある」と自信を持って左腕を振り抜く。

◆世界卓球選手権 第１回大会は１９２６年ロンドンで開催。２００３年から個人戦（奇数年）と団体戦（偶数年）が交互に行われ、団体戦の今大会は１００周年記念大会。

◆団体戦の大会方式

男女とも６４の国・地域が２つに分かれ、日本を含む世界ランク上位７チームと開催国の英国の計８チームは、ステージ１Ａ（総当たりの１次リーグ＝Ｌ）でシード順を決め、全チームがステージ２（決勝トーナメント＝Ｔ）に進出。残りの５６チームが１組４チーム１４組に分かれて１次Ｌを戦い、各組１位などの計３２チームが決勝Ｔへ。