気象予報士でテレ朝系「グッド！モーニング」のお天気情報を担当する今井春花(さくら)キャスター(27)が30日、自身のインスタグラムを更新。誕生日祝いにノリノリで応える姿を公開した。



【写真】屈託のない笑顔でユッサユッサとタテ揺れダンス

「ディズニーシーに行ったら、大きな声でお誕生日のお祝いしてもらっちゃいました」とつづり、レストラン店内での動画を投稿。放送で「今井春花さんハッピーバースデーです。おめでとうございまーす」と流れると、居合わせた人たちからも「おめでとう」のお祝いと拍手が響いた。今井キャスターも応えるように両腕をガッツポーズのように掲げてタテ揺れダンス。スタイルの良さが分かるTシャツ姿ではしゃいで見せた。



満面の笑みでスタッフにサムアップし、「ありがとうございます」とお礼を伝えている微笑ましいシーンに、ファンからは「めちゃ可愛すぎ いい女だぁ」「ナイスバディ」「いつも笑顔から元気もらってます」といったコメントが寄せられている。



埼玉県出身の今井キャスターは立教大卒業後、アパレル会社に就職したが、気象予報士を目指して退職。試験に一発合格して2022年に気象予報士となった。25年には週刊ヤングジャンプ、週刊ヤングマガジン、週刊FLASHでグラビアに登場して抜群のスタイルも話題に。世界遺産検定マイスターの資格も持つ。



（よろず～ニュース編集部）