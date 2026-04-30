豆腐干が女子サッカーの食を変える！ 優食「南葛SC WINGS」パートナー契約更新

記事ポイント 株式会社優食が「南葛SC WINGS」とのパートナー契約を2026年も更新高たんぱく・低糖質の豆腐干を使った即食シリーズで選手のコンディショニングをサポート「キャプテン翼」原作者・高橋陽一氏がオーナーを務めるなでしこリーグ2部の女子チーム 株式会社優食が「南葛SC WINGS」とのパートナー契約を2026年も更新高たんぱく・低糖質の豆腐干を使った即食シリーズで選手のコンディショニングをサポート「キャプテン翼」原作者・高橋陽一氏がオーナーを務めるなでしこリーグ2部の女子チーム

豆腐干の販売・関連商品開発を手がける優食が、なでしこリーグ2部「南葛SC WINGS」とのパートナー契約を更新。

豆腐干を使った即食加工品「豆腐干食堂」シリーズの商品提供を通じ、日々トレーニングに励む選手の食事面を継続的にサポートする。

高たんぱく・低糖質の豆腐干で、アスリートのコンディショニングを食の面から後押し。

優食「南葛SC WINGS」パートナー契約更新





発表：2026年4月28日提供ブランド：豆腐干食堂シリーズ対象チーム：南葛SC WINGS（日本女子サッカーリーグ2部）支援内容：商品提供によるコンディショニングサポート

優食はこれまでも南葛SC WINGSの活動理念に共感し、商品提供によるサポートを実施。

競技と仕事・学業を両立する選手にとって、日々の食事管理は大きな課題のひとつ。

調理の手軽さと栄養バランスを両立した豆腐干食堂シリーズが継続的なコンディショニング支援に貢献してきた実績を踏まえ、本年もパートナー契約の継続に至った。

南葛SC WINGSについて





2014年に創設された女子サッカーチーム。

サッカー漫画『キャプテン翼』の原作者・高橋陽一氏がオーナー兼代表取締役社長を務める。

葛飾区および東京都全域をホームタウンとし、サポーターや行政、パートナー企業とともに活動している。

現在はなでしこリーグ2部に所属し、さらなる競技力向上と上位進出を目指す。

エビとアサリのトマトソース仕立て





「エビとアサリのトマトソース仕立て」商品／トレー(内容)





豆腐干食堂シリーズの一品。

エビとアサリのうまみをトマトソースで仕立てた即食加工品で、レンジ調理に対応。

豆腐干独特のもちっとした食感に、シーフードとトマトの酸味が絡む。

トレーに盛り付けられた状態で提供されるため、そのまま食卓に出せる仕様。

カレー3種（グリーン・スープ・マサラ）





グリーンカレー・スープカレー・マサラカレーの3種がラインナップ。

いずれも豆腐干をベースに使用し、高たんぱく・低糖質をキープしている。

スパイスの香りと豆腐由来のたんぱく質が一体となった、アスリートの栄養補給に適した即食スタイル。

「ひとに、地球に、やさしい食を。」を企業理念に掲げる優食は、植物由来の良質なたんぱく質「豆腐干」の普及を推進。

冷凍食品からレトルトまでラインアップを拡充し、日常食からアスリートの栄養補給まで幅広いシーンに対応する商品群。

今後も南葛SC WINGSとの連携を通じ、スポーツと食の新たな可能性を広げていく。

優食と「南葛SC WINGS」のパートナー契約更新と豆腐干食堂シリーズの紹介でした。

よくある質問

Q. 豆腐干とはどのような食材ですか？

A. 豆腐干は豆腐を圧縮・乾燥させた中国由来の伝統食材。

高たんぱく・低糖質が特長で、もちっとした独特の食感を持つ。

優食はこの素材を使った即食加工品ブランド「豆腐干食堂」を展開している。

Q. 南葛SC WINGSはどのようなチームですか？

A. 2014年に創設された女子サッカーチームで、現在はなでしこリーグ2部に所属。

サッカー漫画『キャプテン翼』の原作者・高橋陽一氏がオーナー兼代表取締役社長を務め、葛飾区および東京都全域をホームタウンとする。

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