シン・ミナ　PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

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　韓国俳優シン・ミナが、モロッコ・マラケシュでルイ・ヴィトンの新作ハイジュエリー・コレクション『Mythica（ミシカ）』の発表イベントに登場した。

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　イベントは「カスバ D'IF」で開催され、Koki,、アナ・デ・アルマス、レア・セドゥ、アリシア・ヴィキャンデル、シン・ミナ、フィービー・ディネヴァー、ヴィクトリア・ソン、エマ・レアードがルイ・ヴィトンを纏って来場した。

　シン・ミナは、ピンクのサテンドレスにホワイトサテンのサンダルをコーディネート。

　また、メゾンのハイジュエリー・コレクション「Virtuosity（ヴァーチュオシティ）」の「プロテクション」より、6.06カラット、4.05カラット、3.94カラットの3石のクッションカットのルビーをあしらったネックレス、1.52カラットのLV モノグラムスターカットダイヤモンドをセットしたリング、さらに1.59カラットのLV モノグラムスターカットダイヤモンドを配したリングを着用した。