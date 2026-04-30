（内田直之キャスター）

「鹿児島市の煮干し百式葉琉。ここで今日は、特別な営業が行われています。市内の人気ラーメン店2件がコラボレーションしたメニューを提供しています。どんなメニューなんでしょうか？お客のみなさん、おいしそうに召し上がっています。いかがですか？（最高です）」



客の目当ては、なんと3000円のラーメン。





■人気店が挑む“3000円ラーメン”

（客）「めちゃめちゃ楽しみでした。昨日の夜も寝れずに」（客）「今日の特別なラーメンは、3000円は安い。うまみが爆発していますね」物価高の中、人気ラーメン店が敢えて提供した3000円の高級ラーメン。どんなメニューなんでしょうか？news every.かごしまの独占取材です！

29日夕方。訪ねたのは、鹿児島市鴨池の人気ラーメン店、煮干し百式葉琉です。厨房に立つのは、店主の田口韋成さん、同じく人気ラーメン店の鹿児島市武のボニートジャンキーの店主、新宅文昭さんです。



（田口韋成さん・新宅 文昭さん）

「あぁ、おいしい」「うん・・・」



2つの人気店が、タッグを組んで常連客に向けて作る限定のラーメン。それが3000円ラーメンです。



こだわったのが、鹿児島県産の高級食材です。鹿児島が誇る黒豚や黒さつま鶏、さらに、錦江湾で自分たちで釣り上げたオオモンハタなどの高級魚を使いました。

煮干しにもこだわりました。



（煮干し百式 葉琉・田口 韋成さん）

「これが通常、普段使っている煮干し。形もバラバラ。少し不揃い」



一方、今回は――。



（内田直之キャスター）

「1匹1匹の大きさが、全然違いますね（大きさが違うし、鱗がすごくきれい。銀付きという。見た目がピカピカしている）普段使っている煮干しとこれはお値段はどれぐらいの価格差？（お値段が倍以上）倍以上！そうなんですか」



（内田直之キャスター）

「見た目がピカピカしてるんですよね」



高級煮干しを特別にいただきます。



（内田直之キャスター）

「うん？身がしっかりしている。後味は苦みがほとんどないですね。うまみが強いですね。本当に苦み、えぐみがない。おいしいです」

普段は使わない、高級魚のオオモンハタ。どんなスープが完成したのでしょうか？



（ボニートジャンキー・新宅文昭さん）

「他のラーメン店でもオオモンハタを使った出汁をとるというのが聞いたことがないので。今回、鹿児島はハタが有名なので使った。高級魚だけある。口に後味が残る。スープが若干冷めてきたあたりで、オオモンハタを感じる」



麺は、東京の三河屋製麺から取り寄せた、手もみ麺を採用しました。

■3日間で90食限定の特別ラーメンの味は！？

午後6時半。営業開始です。



（煮干し百式 葉琉・田口 韋成さん）

「唯一無二のものを作っていると思います。食べてもらって、みなさんが喜ぶ顔だけを考えて作っている。高いけど、しっかりお金がかかって作っているので食べてください」



3日間でわずか90食の3000円のラーメン。予約した2つの店の常連客がいただきます。普段はいただけない高級ラーメン。撮影をする人も…。噛みしめながらいただきます。



（常連客）

「うまいです。うまみが詰まっています」



（客反応）

「めっちゃおいしいです。最高」



みなさん幸せそうに召し上がっています。



（常連客）

「うまい・・・」

私も3000円を払っていただきます。どんなラーメンなのか…



（内田直之キャスター）

「すごいな。ちゃんとお品書きが準備されています…ぉー。おぼんの上にラーメンとご飯、反対側に前菜がいました。すごく透き通るような、そんなスープです」



恐らく県内最高価格のラーメンコース。その名も「R3000～薩摩てんこ盛り～」です。

前菜は、甑島産のキビナゴの南蛮漬け。鹿児島の最高級の黒豚や黒さつま鶏、高級魚ハタなどを使ったスープ。かえしには、長野、石川、東京などの5種類の醤油を使っています。伊佐米を使った黒豚のひつまぶし、鶏飯、デザートには抹茶アイス。最高級の食材にこだわったどこにもないラーメンのフルコースとなっています。

まずはスープから。



（内田直之キャスター）

「おいしい。鶏、豚、煮干しのほのかな香り。何層にもなっている感じですね。深いですね」



少し冷めてくるとハタの風味が顔をだしてきます。



（内田直之キャスター）

「麺が、つるもちでとっても美味しいです。すごく、コクのあるスープなんですけど。負けないような存在感のある麵ですね」

（煮干し百式 葉琉・田口 韋成さん）

「鹿児島には、すごくいいものはあるんだけど。黒豚や黒さつま鶏は東京方面に出荷されていて、鹿児島でやっているラーメン店が安く買えるかといったらそうでもない値段。使いにくくなっているので鹿児島の人も黒豚や黒さつま鶏のおいしさを知らない」



（内田直之キャスター）

「ラーメン大好きな私からすると、これだけこだわったラーメンをいただいて、ご飯もあって、スイーツもこの後出てくる。この満足度は、3000円をはるかに超えてくる。自分の小遣いで3000円なら出せるので。これは来ますね。また、やってください！」



3000円のラーメン。それは、ブランド化され県外に出回ることが多い、鹿児島の食材のおいしさを堪能できる特別なラーメンコースでした。3日間の限定90食は、5月1日まで提供されますが、予約で完売しています。