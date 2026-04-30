Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年4月30日(木)9時から5月3日(日)23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。

現在、全地球規模のFind Myネットワークを活用し、遠距離でも位置を特定して紛失物を即検知する、UGREENの「FineTrack Mini Smart Finder」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

UGREEN FineTrack Mini Smart Finder 1個 Appleの「探す」（iOSのみ）iPhone対応、18ヶ月交換可能バッテリー、80dBビープ音のスマートタグ、 紛失防止タグ/探し物、カバン、鍵、スーツケース、パスポート用Bluetoothトラッカー 1,299円 （35%オフ） Amazonで見る PR PR

探し物ストレスをゼロに！ Apple「探す」対応のUGREENスマートタグが35%オフの特価中！

UGREENの「FineTrack Mini Smart Finder」は、Apple「探す」対応で紛失物を即検知できるスマートタグ。現在Amazonで35%オフとセール中です！

Apple認証済み（iOS専用）で、アプリ不要でAppleの「探す」アプリで接続可能に。全地球規模のFind Myネットワークを活用し、遠距離でも位置を特定できます。

80dBの大音量アラームで近距離の探索もスムーズ。Siriからの音声操作にも対応し、見つからないストレスを軽減してくれます。

最大5台のiPhoneと位置情報を共有できるため、家族での管理もできますよ。

18ヶ月のロングラン稼働、交換式電池でランニングコストを抑えてくれます

省電力チップにより最大18ヶ月の長寿命バッテリーを実現。一般的な12ヶ月と比較して約1.5倍の稼働時間を確保しています。

電池はCR2032で交換可能、残量も確認できるため、運用の手間も軽減。サイズは約1ドルコイン相当の31.9mmとコンパクトで、鍵やバッグに装着しやすいです。

シリコンケース付属で日常の水しぶきにも対応していますよ。

UGREEN FineTrack Mini Smart Finder 1個 Appleの「探す」（iOSのみ）iPhone対応、18ヶ月交換可能バッテリー、80dBビープ音のスマートタグ、 紛失防止タグ/探し物、カバン、鍵、スーツケース、パスポート用Bluetoothトラッカー 1,299円 （35%オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2026年4月30日14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

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Source: 「AmazonスマイルSALE」