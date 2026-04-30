　4月30日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは295銘柄。東証終値比で上昇は158銘柄、下落は112銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は81銘柄。うち値上がりが49銘柄、値下がりは24銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は470円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の30日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7162>　アストマクス　　　　298　　+80（ +36.7%）
2位 <7236>　ティラド　　　　　14560　+3450（ +31.1%）
3位 <198A>　ポスプラ　　　　　　229　　+50（ +27.9%）
4位 <3137>　ファンデリー　　　　280　　+52（ +22.8%）
5位 <4691>　ワシントンＨ　　　 2350　 +320（ +15.8%）
6位 <3696>　セレス　　　　　 2065.8 +270.8（ +15.1%）
7位 <3911>　Ａｉｍｉｎｇ　　　　200　　+26（ +14.9%）
8位 <5903>　ＳＨＩＮＰＯ　　　 1710　 +196（ +12.9%）
9位 <3409>　北紡　　　　　　　　133　　+13（ +10.8%）
10位 <9425>　ＲｅＹｕｕ　　　　　360　　+33（ +10.1%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6961>　エンプラス　　　　14020　-3090（ -18.1%）
2位 <9158>　シーユーシー　　　　830　　-93（ -10.1%）
3位 <3681>　ブイキューブ　　　 42.5　 -4.5（　-9.6%）
4位 <5208>　有沢製　　　　　　 2525　 -198（　-7.3%）
5位 <4023>　クレハ　　　　　　 3642　 -258（　-6.6%）
6位 <5959>　岡部　　　　　　　　900　　-53（　-5.6%）
7位 <368A>　北里　　　　　　　 1300　　-75（　-5.5%）
8位 <323A>　フライヤー　　　　　498　　-27（　-5.1%）
9位 <4519>　中外薬　　　　　　 7700　 -416（　-5.1%）
10位 <5334>　特殊陶　　　　　　 7990　 -421（　-5.0%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6971>　京セラ　　　　　　 2910 +199.5（　+7.4%）
2位 <5332>　ＴＯＴＯ　　　　　 5695　 +270（　+5.0%）
3位 <8035>　東エレク　　　　　46304　+1914（　+4.3%）
4位 <7735>　スクリン　　　　　10450　 +220（　+2.2%）
5位 <8309>　三井住友トラ　　　 5280　 +102（　+2.0%）
6位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　 5290　　+71（　+1.4%）
7位 <9064>　ヤマトＨＤ　　　 1784.9　+20.4（　+1.2%）
8位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 2503　+27.0（　+1.1%）
9位 <285A>　キオクシア　　　　37960　 +400（　+1.1%）
10位 <5803>　フジクラ　　　　　 6015　　+44（　+0.7%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4519>　中外薬　　　　　　 7700　 -416（　-5.1%）
2位 <6920>　レーザーテク　　　41060　-1630（　-3.8%）
3位 <5214>　日電硝　　　　　　 7850　 -295（　-3.6%）
4位 <9503>　関西電　　　　　　 2440　-65.5（　-2.6%）
5位 <9202>　ＡＮＡＨＤ　　　　 2585　-16.5（　-0.6%）
6位 <5201>　ＡＧＣ　　　　　　 5555　　-34（　-0.6%）
7位 <7832>　バンナムＨＤ　　 3604.8　-18.2（　-0.5%）
8位 <7532>　パンパシＨＤ　　　　885　 -4.4（　-0.5%）
9位 <7012>　川重　　　　　　　 3202　-15.0（　-0.5%）
10位 <9602>　東宝　　　　　　 1450.4　 -6.1（　-0.4%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース