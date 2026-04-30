[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇158銘柄・下落112銘柄（東証終値比）
4月30日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは295銘柄。東証終値比で上昇は158銘柄、下落は112銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は81銘柄。うち値上がりが49銘柄、値下がりは24銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は470円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の30日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7162> アストマクス 298 +80（ +36.7%）
2位 <7236> ティラド 14560 +3450（ +31.1%）
3位 <198A> ポスプラ 229 +50（ +27.9%）
4位 <3137> ファンデリー 280 +52（ +22.8%）
5位 <4691> ワシントンＨ 2350 +320（ +15.8%）
6位 <3696> セレス 2065.8 +270.8（ +15.1%）
7位 <3911> Ａｉｍｉｎｇ 200 +26（ +14.9%）
8位 <5903> ＳＨＩＮＰＯ 1710 +196（ +12.9%）
9位 <3409> 北紡 133 +13（ +10.8%）
10位 <9425> ＲｅＹｕｕ 360 +33（ +10.1%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6961> エンプラス 14020 -3090（ -18.1%）
2位 <9158> シーユーシー 830 -93（ -10.1%）
3位 <3681> ブイキューブ 42.5 -4.5（ -9.6%）
4位 <5208> 有沢製 2525 -198（ -7.3%）
5位 <4023> クレハ 3642 -258（ -6.6%）
6位 <5959> 岡部 900 -53（ -5.6%）
7位 <368A> 北里 1300 -75（ -5.5%）
8位 <323A> フライヤー 498 -27（ -5.1%）
9位 <4519> 中外薬 7700 -416（ -5.1%）
10位 <5334> 特殊陶 7990 -421（ -5.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6971> 京セラ 2910 +199.5（ +7.4%）
2位 <5332> ＴＯＴＯ 5695 +270（ +5.0%）
3位 <8035> 東エレク 46304 +1914（ +4.3%）
4位 <7735> スクリン 10450 +220（ +2.2%）
5位 <8309> 三井住友トラ 5280 +102（ +2.0%）
6位 <9984> ＳＢＧ 5290 +71（ +1.4%）
7位 <9064> ヤマトＨＤ 1784.9 +20.4（ +1.2%）
8位 <3436> ＳＵＭＣＯ 2503 +27.0（ +1.1%）
9位 <285A> キオクシア 37960 +400（ +1.1%）
10位 <5803> フジクラ 6015 +44（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4519> 中外薬 7700 -416（ -5.1%）
2位 <6920> レーザーテク 41060 -1630（ -3.8%）
3位 <5214> 日電硝 7850 -295（ -3.6%）
4位 <9503> 関西電 2440 -65.5（ -2.6%）
5位 <9202> ＡＮＡＨＤ 2585 -16.5（ -0.6%）
6位 <5201> ＡＧＣ 5555 -34（ -0.6%）
7位 <7832> バンナムＨＤ 3604.8 -18.2（ -0.5%）
8位 <7532> パンパシＨＤ 885 -4.4（ -0.5%）
9位 <7012> 川重 3202 -15.0（ -0.5%）
10位 <9602> 東宝 1450.4 -6.1（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の30日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7162> アストマクス 298 +80（ +36.7%）
2位 <7236> ティラド 14560 +3450（ +31.1%）
3位 <198A> ポスプラ 229 +50（ +27.9%）
4位 <3137> ファンデリー 280 +52（ +22.8%）
5位 <4691> ワシントンＨ 2350 +320（ +15.8%）
6位 <3696> セレス 2065.8 +270.8（ +15.1%）
7位 <3911> Ａｉｍｉｎｇ 200 +26（ +14.9%）
8位 <5903> ＳＨＩＮＰＯ 1710 +196（ +12.9%）
9位 <3409> 北紡 133 +13（ +10.8%）
10位 <9425> ＲｅＹｕｕ 360 +33（ +10.1%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6961> エンプラス 14020 -3090（ -18.1%）
2位 <9158> シーユーシー 830 -93（ -10.1%）
3位 <3681> ブイキューブ 42.5 -4.5（ -9.6%）
4位 <5208> 有沢製 2525 -198（ -7.3%）
5位 <4023> クレハ 3642 -258（ -6.6%）
6位 <5959> 岡部 900 -53（ -5.6%）
7位 <368A> 北里 1300 -75（ -5.5%）
8位 <323A> フライヤー 498 -27（ -5.1%）
9位 <4519> 中外薬 7700 -416（ -5.1%）
10位 <5334> 特殊陶 7990 -421（ -5.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6971> 京セラ 2910 +199.5（ +7.4%）
2位 <5332> ＴＯＴＯ 5695 +270（ +5.0%）
3位 <8035> 東エレク 46304 +1914（ +4.3%）
4位 <7735> スクリン 10450 +220（ +2.2%）
5位 <8309> 三井住友トラ 5280 +102（ +2.0%）
6位 <9984> ＳＢＧ 5290 +71（ +1.4%）
7位 <9064> ヤマトＨＤ 1784.9 +20.4（ +1.2%）
8位 <3436> ＳＵＭＣＯ 2503 +27.0（ +1.1%）
9位 <285A> キオクシア 37960 +400（ +1.1%）
10位 <5803> フジクラ 6015 +44（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4519> 中外薬 7700 -416（ -5.1%）
2位 <6920> レーザーテク 41060 -1630（ -3.8%）
3位 <5214> 日電硝 7850 -295（ -3.6%）
4位 <9503> 関西電 2440 -65.5（ -2.6%）
5位 <9202> ＡＮＡＨＤ 2585 -16.5（ -0.6%）
6位 <5201> ＡＧＣ 5555 -34（ -0.6%）
7位 <7832> バンナムＨＤ 3604.8 -18.2（ -0.5%）
8位 <7532> パンパシＨＤ 885 -4.4（ -0.5%）
9位 <7012> 川重 3202 -15.0（ -0.5%）
10位 <9602> 東宝 1450.4 -6.1（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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