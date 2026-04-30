犬が撫でられるのを嫌がる心理

1.今はそっとしておいてほしい

どんなに飼い主さんのことが好きな犬でも、「今はそっとしておいて」という気分のときがあるはずです。例えば下記のような場面では、大好きな飼い主さんからも少し離れ、ひとりで静かに過ごしたい気分であることが多いでしょう。

2.警戒している

食事に夢中になっているとき 食事後にくつろいでいるとき ひどく疲れてぐったりと休んでいるとき 眠っているとき

犬は、自分が経験したことからたくさんのことを学習します。特に嫌な出来事があった場合、その直前の経験と結びつけて記憶し、嫌な出来事を回避しようとします。そのため、撫でられた直後に嫌な出来事が続くと、撫でようとする気配で逃げ出したりすることがあります。

例えば、撫でてからおもむろに爪切りや歯磨きなどの嫌がるケアをしたり、動物病院に連れて行ったりしていると、「撫でる＝嫌なことをされる」と学習してしまうかもしれませんので注意しましょう。

3.ストレスや不快感が強い

犬も、ストレスや不快感が強い場合は、触られたがらないことがあります。例えば慢性的に運動不足な状態が続いている、飼い主さんに要求をアピールしても気づいてもらえないなどでストレスが溜まっているようなときです。

また、全く構ってもらえない状況もストレスですが、構われすぎもストレスになります。そうなると、撫でようとすると拒否されることが増えるかもしれません。愛犬との距離感は、愛犬の気持ちを優先することが大切です。

4.体に痛みや不快感がある

ケガや病気が原因で体のどこかに痛みや不快感を感じていると、触ってほしくないために撫でられることを拒否するようになることがあります。

特定の部位を撫でようとすると嫌がる、体に触れた瞬間に「キャンッ」と鋭い声を出したり身を捩るように嫌がったりする、撫でようとする手に対して唸り声を上げて威嚇するような場合は、体のどこかに痛みや不快感を感じている可能性があります。できるだけ早く動物病院で診てもらいましょう。

5.長時間撫でられすぎて不快になった

自分から甘えてきて気持ちよさそうに撫でられていたにも関わらず、突然嫌がることがあります。これは、長時間撫でられ続けて不快になったのだと考えられます。

同じ部位をずっと撫でられ続けて不快に感じてきた、部位が変わっても長時間撫でられて飽きたなど、理由はさまざまでしょう。適度なタイミングで切り上げることが、愛犬との仲を良好に保つ秘訣です。

犬が警戒しているときに見せる行動

犬が警戒しているときは、たとえ飼い主さんであっても無闇に撫でるべきではありません。嫌がるだけでは済まず、飼い主さんに威嚇をしたり、場合によっては手にかみつこうとしたりする場合も考えられます。

たとえ愛犬が自分から飼い主さんに近寄って来た場合でも、下記のような様子が見られる場合は「警戒しているサイン」なので、無闇に撫でないようにしましょう。

犬を安心させる方法

顔に力が入り、強張った表情をしている 全身に力が入り、固まっている 耳をピンと立てている、または後ろにぺたんと寝かせている しっぽを水平にして小刻みに振っている、または股の間に挟んでいる

撫でる際に犬に安心してもらうためには、たとえ愛犬でも「撫でる・撫でない」の選択権を犬に持たせ、嫌がられる前に切り上げることが大切です。次の手順で愛犬の気持ちを確認し、適度なタイミングで切り上げるように心がけましょう。

Step1.犬を安心させる

犬をよく観察し、ボディランゲージから警戒していないことを確認し、近づきます。あまり面識のない犬の場合は、正面ではなく斜め横から近づきましょう。

愛犬の場合でも、手は頭の上からではなく、下の方から差し出すことで、犬を不用意に怖がらせることがなくなります。また、手は緩く握った状態で近づける方が犬を怖がらせづらいです。

Step2.犬の同意を確認する方法

緩く握って下から伸ばした手を、そっと鼻先に差し出してニオイを嗅がせます。顔を背けたり目を逸らすなどの拒否反応を見せなかった場合は、手が犬の視界に入るよう、犬の胸や首などを1～2回撫でて手を止めます。

それでも拒否反応や警戒心を示さず、リラックスした状態で顔を近づけてきたり体を擦り付けてきたりした場合は、犬の同意を得たと判断し、そのまま撫でてあげましょう。

Step3.犬が喜ぶ撫で方

犬によって喜ぶ部位や撫で方は異なります。愛犬の場合はいろいろな撫で方を試しながら、好みの撫で方を見つけましょう。あまり慣れていない犬の場合は、顎の下や耳、首などの犬が一般的に撫でられると喜ぶ部位を、毛並みに沿って優しく撫でましょう。

Step4.早めに切り上げる

撫でている間も、常に犬の様子を観察してください。そして、耳を倒す・あくびをする・鼻を舐める・逃げようとするなどの嫌がるサインが見られたら、すぐに撫でるのをやめて解放しましょう。

まとめ

飼い主さんは、普段の健康チェックや病気やケガの手当てなどで、唇をめくったり足先を触ったりなど、愛犬が嫌がる部位でも触れなければなりません。そのためにも、普段から愛犬を撫でてスキンシップを図れるようにしておきましょう。

その際、大切なのは愛犬の気持ちを優先することです。普段から常に愛犬の気持ちを優先していれば、愛犬を不必要に怖がらせることもありませんし、飼い主さんも愛犬の気持ちを察しやすくなります。

時々、愛犬の気持ちを優先することを、要求をなんでも聞いてしまう「甘やかし」と混同する方がいますが、そこは間違えないように注意しましょう。