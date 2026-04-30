1児の母・長谷川理恵、夫の好きな料理公開「本格的ですごい」「アレンジ品も美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/04/30】モデルの長谷川理恵が4月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。
【写真】52歳ママモデル「本格的ですごい」夫の好きなチャプチェ
長谷川は「夫の好きなチャプチェ作りました」と記し、器に盛り付けられた料理の写真を投稿。春雨や肉、玉ねぎ、にんじん、葉物野菜などを炒め合わせた彩り豊かでボリューム感のあるチャプチェを披露している。
また「チャプチェの具をアレンジして朝はキンパ作り！」とアレンジ料理も紹介。具材などを海苔で綺麗に巻き、ツヤツヤとした海苔の表面に白ごまを散らした食欲をそそる仕上がりとなっている。
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷりで素敵」「本格的ですごい」「アレンジ料理も美味しそう」「真似して作ってみたい」などの声が上がっている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】52歳ママモデル「本格的ですごい」夫の好きなチャプチェ
◆長谷川理恵、夫の好きな料理披露
長谷川は「夫の好きなチャプチェ作りました」と記し、器に盛り付けられた料理の写真を投稿。春雨や肉、玉ねぎ、にんじん、葉物野菜などを炒め合わせた彩り豊かでボリューム感のあるチャプチェを披露している。
また「チャプチェの具をアレンジして朝はキンパ作り！」とアレンジ料理も紹介。具材などを海苔で綺麗に巻き、ツヤツヤとした海苔の表面に白ごまを散らした食欲をそそる仕上がりとなっている。
◆長谷川理恵の投稿に「本格的ですごい」の声
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷりで素敵」「本格的ですごい」「アレンジ料理も美味しそう」「真似して作ってみたい」などの声が上がっている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】