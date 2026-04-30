ＮｅｗＪｅａｎｓの所属事務所・ＡＤＯＲ（アドア）から契約を解除されたダニエルの実母と、ＡＤＯＲ前代表のミン・ヒジン氏がそれぞれ所有する不動産の仮差し押さえ申請が裁判所によって認められたことが確認されたと３０日、現地メディアのテンアジアなどが報じた。

記事によるとソウル中央地裁は、ＡＤＯＲがダニエルの母親とミン前代表を相手取り提起した不動産仮差し押さえの申請を、２月２日に認めていたという。全体の請求金額は約７０億ウォン（約７億円）相当で、ダニエルの母親に対して２０億ウォン（約２億円）、ミン前代表に対して５０億ウォン（約５億円）を上限とし、不動産の仮差し押さえが決定したとした。

これに先立ちＡＤＯＲ側の弁護団は、来月１５日に予定されている初公判を前に裁判所へ辞任届を提出したことが判明。弁護を引き受けていたキム・アンド・チャン法律事務所に所属していた５人が退職したことが明らかになったとし、新たな弁護士の選任について協議中であると伝えらている。

ＮｅｗＪｅａｎｓは２０２４年１１月、育ての親であるディレクターのミン・ヒジン氏がＡＤＯＲの代表職を解任されたことを受け、一方的に契約解除を宣言。法廷争いへと発展したが、ＡＤＯＲは２５年１１月にヘリンとヘインが同社へ復帰することを電撃表明し、追ってハニの復帰、ミンジとは議論中、ダニエルへは専属契約解除を通知するとともに、ダニエルとその家族１人、ミン氏に対して、損害賠償請求訴訟を提起したことが韓国で報じられている。