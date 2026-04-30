西荻窪で北欧の伝統文化に出合える2日間　郷土料理ってどんなものがあるの？

ゴールデンウィークの東京・西荻窪で、北欧の文化を楽しめるイベントが開催される。2026年5月5日（火）と6日（水）の2日間、ブリティッシュパブ『The Old Arrow』で北欧の郷土料理や手作り市などを楽しめる。どのような北欧文化に触れられるイベントとなるのだろうか。

西荻窪のブリティッシュパブが北欧と化す2日間

東京・西荻窪にあるブリティッシュパブ『The Old Arrow』で開催される「北欧伝統フェア」では、北欧の郷土料理やお酒を気軽に楽しむことができる。スウェーデンのポテトパンケーキ「ラグムンク」や、フィンランドのサーモンスープ「ロイヒケット」などが登場予定だ。北欧のお酒と合わせて楽しみたい。

スウェーデンのポテトパンケーキ「ラグムンク」

フィンランドのサーモンスープ「ロイヒケット」

料理は、イベント用に手軽なサイズになっており、少しずついろいろなメニューを食べられるようになっているのも嬉しいポイントだ。

食だけではなく、文化にも触れられるよう手作り市や北欧神話や歴史にまつわるトークイベント、体験コーナーも設けられている。

手作り市では、北欧の伝統やヴァイキングをモチーフにした作品が揃う。アクセサリーや革製品、さらには手織り製品なども並び、このイベントだけでお目にかかれるようなユニークなラインナップを用意。

ヴァイキングのアクセサリー

北欧の伝統をモチーフにした革製品

手織りの製品まで並ぶ

ヴァイキングの装備を体験できる「盾かぶとの装着体験」は、参加無料で子どもから大人まで楽しむことが出来るコーナーになっている。そのほかにも、「ルーンおみくじチャーム」といった北欧の古い文字を使った運試しのコーナーもある。

「盾かぶとの装着体験」

「ルーンおみくじチャーム」

北欧に興味がある人はもちろん、ふらりと立ち寄るのにも良さそうなイベントだ。

北欧伝統フェア2026

北欧伝統フェア2026

開催期間：2026年5月5日（火） 15時〜22時、2026年5月6日（水） 14時〜21時

会場：『The Old Arrow』（東京都杉並区西荻北3−14−2 深山ビルB1）

交通：JR中央線ほか西荻窪駅から徒歩2分

入場料：無料

後援：スウェーデン大使館

主催：日本ヴァイキング協会

【画像】ポテトのパンケーキにサーモンスープなど北欧の郷土料理（14枚）