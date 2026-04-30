西荻窪で北欧の伝統文化に出合える2日間 郷土料理ってどんなものがあるの？
ゴールデンウィークの東京・西荻窪で、北欧の文化を楽しめるイベントが開催される。2026年5月5日（火）と6日（水）の2日間、ブリティッシュパブ『The Old Arrow』で北欧の郷土料理や手作り市などを楽しめる。どのような北欧文化に触れられるイベントとなるのだろうか。
西荻窪のブリティッシュパブが北欧と化す2日間
東京・西荻窪にあるブリティッシュパブ『The Old Arrow』で開催される「北欧伝統フェア」では、北欧の郷土料理やお酒を気軽に楽しむことができる。スウェーデンのポテトパンケーキ「ラグムンク」や、フィンランドのサーモンスープ「ロイヒケット」などが登場予定だ。北欧のお酒と合わせて楽しみたい。
スウェーデンのポテトパンケーキ「ラグムンク」
フィンランドのサーモンスープ「ロイヒケット」
料理は、イベント用に手軽なサイズになっており、少しずついろいろなメニューを食べられるようになっているのも嬉しいポイントだ。
食だけではなく、文化にも触れられるよう手作り市や北欧神話や歴史にまつわるトークイベント、体験コーナーも設けられている。
手作り市では、北欧の伝統やヴァイキングをモチーフにした作品が揃う。アクセサリーや革製品、さらには手織り製品なども並び、このイベントだけでお目にかかれるようなユニークなラインナップを用意。
ヴァイキングのアクセサリー
北欧の伝統をモチーフにした革製品
手織りの製品まで並ぶ
ヴァイキングの装備を体験できる「盾かぶとの装着体験」は、参加無料で子どもから大人まで楽しむことが出来るコーナーになっている。そのほかにも、「ルーンおみくじチャーム」といった北欧の古い文字を使った運試しのコーナーもある。
「盾かぶとの装着体験」
「ルーンおみくじチャーム」
北欧に興味がある人はもちろん、ふらりと立ち寄るのにも良さそうなイベントだ。
北欧伝統フェア2026
北欧伝統フェア2026
開催期間：2026年5月5日（火） 15時〜22時、2026年5月6日（水） 14時〜21時
会場：『The Old Arrow』（東京都杉並区西荻北3−14−2 深山ビルB1）
交通：JR中央線ほか西荻窪駅から徒歩2分
入場料：無料
後援：スウェーデン大使館
主催：日本ヴァイキング協会