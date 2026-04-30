新商品「ジョニーウォーカー ブロンド」が提案する“リセット習慣”。マジックアワーに「アテンションデトックス」を
新生活がスタートして何かと忙しい春は、オンオフの切り替えが難しい季節。そんななか、意識的に情報から離れる「アテンションデトックス」が注目されているのをご存知だろうか。
【画像】マジックアワーは“気持ちをリセットする時間”になる？
「アテンションデトックス」とは、SNSの通知や絶え間ないネットニュースなど、常に何かに奪われ続けている自分の“注意(アテンション)”を意識的に解放してあげることを言うそうだ。
自分の“注意”を取り戻すために必要なのが、スマートフォンを手放して脳や心をリセットする時間。本記事では、世界売り上げNo.1を誇るスコッチウイスキーブランド「ジョニーウォーカー」が行った調査から、夕暮れどきの「マジックアワー」を活用した最新のリセット習慣を紹介する。
■春は現代人の“切り替え難民”化が深刻に
「ジョニーウォーカー」が、全国の働く20〜30代の計400人を対象に行った調査によると、全体の約3割以上が「日常的にオンオフの切り替えができていない」と回答。特に3月や4月は「一年で最も忙しい」と感じる人が多く、仕事の緊張感をプライベートに持ち込んでしまう“切り替え難民”が増える時期であることがわかっている。
こうした状況下で、ひそかに注目されているのが「アテンションデトックス」。調査では、6割以上の人が「SNSなどの反応を気にせず過ごす自分だけの時間を重要視している」という結果も出ており、多くの人が無意識のうちに、情報の波から離れる時間を求めているようだ。
そこで鍵となるのが、日没前後に訪れる「マジックアワー」というわずかな時間だ。調査では「マジックアワー」という言葉自体の認知度は約4割にとどまったが、その時間帯の空を眺めることについて、約45％が「気持ちをリセットする時間になり得る」と回答。スマートフォンを置き、移ろう空をただ眺める。このシンプルな行動こそが、現代人に最も必要な「アテンションデトックス」の第一歩と言える。
■新発売の「ジョニーウォーカー ブロンド」がマジックアワーを特別に
2026年4月7日、自分を取り戻す大切な時間に寄り添うため、新たなウイスキーが発売された。それが「ジョニーウォーカー ブロンド」だ。
スコッチウイスキーといえば“重厚でスモーキー”というイメージがあるが、「ジョニーウォーカー ブロンド」は「ミックス(割り材と合わせること)のために生まれた」という革新的な一本。アメリカンオーク樽由来のバニラのような甘味と、フルーティーかつ華やかな香りが特徴で、ウイスキーを飲み慣れていない人でもひと口で「飲みやすい」と感じるような、明るく活気に満ちた味わいに仕上がっている。
特におすすめの飲み方が、同ブランドが提案する「レモネードハイボール」。「ジョニーウォーカー ブロンド」の“楽しいことは、自分でつくる”という前向きなメッセージとともに、マジックアワーの空を思わせる一杯と過ごす時間は、まさに至福のひととき。仕事モードで固まった心を、優しく解きほぐしてくれそうだ。
「ジョニーウォーカー ブロンド」のさわやかな一杯があれば、いつもの夕暮れどきが、もっと自分らしく前向きな時間に変わるはず。この春は、仕事終わりの数分間だけスマートフォンを置いて、窓の外を眺めてみてはいかがだろうか。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】マジックアワーは“気持ちをリセットする時間”になる？
「アテンションデトックス」とは、SNSの通知や絶え間ないネットニュースなど、常に何かに奪われ続けている自分の“注意(アテンション)”を意識的に解放してあげることを言うそうだ。
自分の“注意”を取り戻すために必要なのが、スマートフォンを手放して脳や心をリセットする時間。本記事では、世界売り上げNo.1を誇るスコッチウイスキーブランド「ジョニーウォーカー」が行った調査から、夕暮れどきの「マジックアワー」を活用した最新のリセット習慣を紹介する。
「ジョニーウォーカー」が、全国の働く20〜30代の計400人を対象に行った調査によると、全体の約3割以上が「日常的にオンオフの切り替えができていない」と回答。特に3月や4月は「一年で最も忙しい」と感じる人が多く、仕事の緊張感をプライベートに持ち込んでしまう“切り替え難民”が増える時期であることがわかっている。
こうした状況下で、ひそかに注目されているのが「アテンションデトックス」。調査では、6割以上の人が「SNSなどの反応を気にせず過ごす自分だけの時間を重要視している」という結果も出ており、多くの人が無意識のうちに、情報の波から離れる時間を求めているようだ。
そこで鍵となるのが、日没前後に訪れる「マジックアワー」というわずかな時間だ。調査では「マジックアワー」という言葉自体の認知度は約4割にとどまったが、その時間帯の空を眺めることについて、約45％が「気持ちをリセットする時間になり得る」と回答。スマートフォンを置き、移ろう空をただ眺める。このシンプルな行動こそが、現代人に最も必要な「アテンションデトックス」の第一歩と言える。
■新発売の「ジョニーウォーカー ブロンド」がマジックアワーを特別に
2026年4月7日、自分を取り戻す大切な時間に寄り添うため、新たなウイスキーが発売された。それが「ジョニーウォーカー ブロンド」だ。
スコッチウイスキーといえば“重厚でスモーキー”というイメージがあるが、「ジョニーウォーカー ブロンド」は「ミックス(割り材と合わせること)のために生まれた」という革新的な一本。アメリカンオーク樽由来のバニラのような甘味と、フルーティーかつ華やかな香りが特徴で、ウイスキーを飲み慣れていない人でもひと口で「飲みやすい」と感じるような、明るく活気に満ちた味わいに仕上がっている。
特におすすめの飲み方が、同ブランドが提案する「レモネードハイボール」。「ジョニーウォーカー ブロンド」の“楽しいことは、自分でつくる”という前向きなメッセージとともに、マジックアワーの空を思わせる一杯と過ごす時間は、まさに至福のひととき。仕事モードで固まった心を、優しく解きほぐしてくれそうだ。
「ジョニーウォーカー ブロンド」のさわやかな一杯があれば、いつもの夕暮れどきが、もっと自分らしく前向きな時間に変わるはず。この春は、仕事終わりの数分間だけスマートフォンを置いて、窓の外を眺めてみてはいかがだろうか。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。