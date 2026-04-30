元K-1世界王者の魔裟斗が4月末、自身のYouTubeチャンネルを更新。高級車を即決で購入するというバブリーな動画を公開した。

（関連：【画像あり】「彼氏が乗っててほしい車No.1なんじゃない？」魔裟斗が即決した“最強ゲレンデ”）

動画の冒頭、魔裟斗に「見せたいものがある」と呼び出されたチャンネルスタッフが訪れたのは、世田谷にあるMercedes-AMGの正規販売代理店「AMG TOKYO Setagayta」。「今日久しぶりの納車ですよ。車を買いました」と、魔裟斗は飄々としながらも誇らしげな表情だが、LINEで急に「即納で口説かれたから決めちゃった」と告げられたスタッフは驚きを隠せない。この機会を逃したらもう出会えない車だったとはいえ、さすがの決断力だ。

魔裟斗が購入したのは、「Mercedes-AMG G63 Edition Performance」。G63の国内仕様車として初の最高速度240km/hのエンジン出力を誇り、「MANUFAKTUR カッパーオレンジマグノ」（マットオレンジ）カラーが目を惹くハイパフォーマンスモデルだ。

「オレンジ色はないのか」という魔裟斗の希望に見事に応えた渋いカラーリングと、いかつくも品のある佇まい。魔裟斗はチャンネルの5周年にかこつけて、「ここはあえて攻めて投資していかないと」と語りつつ、「隣に女の子が乗っていたらすぐバレる、誠実な車（笑）」というジョークも飛ばすが、いずれにしてもさまざまな意味で自分にプレッシャーをかける決断だったようだ。日本全国で60台限定とのこと、確かに「魔裟斗の車」という強いイメージがつきそうだ。

メルセデス・ベンツ・グループのなかでもハイパフォーマンスを追求するAMGは、それぞれのエンジンを一人の技術者が組み上げているそうで、魔裟斗は自車のエンジンに「Benjamin Joos」という署名を発見。内装にもこだわったフルオプションの1台で、「彼氏が乗っててほしい車No.1なんじゃない？」とご満悦だった。

この車は魔裟斗にとって8台目のベンツにして、初のゲレンデだという。“最強ゲレンデ”の紹介動画に、コメント欄には「魔裟斗の生き方はまじで男の憧れ」「ずっとメルセデスに乗っているってのも好感が持てるよ」「イケおじが過ぎる」などの声が集まっている。

（文＝向原康太）