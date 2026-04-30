【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分

Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」対象商品にウエスタンデジタルの大容量外付けHDDが追加された。開催期間は5月3日23時59分まで。

対象商品には、AES 256ビットハードウェア暗号化対応の「My Book」22TBや、USB 3.2 Gen 1/USB 3.0対応で汎用性の高い接続性を備えた「Elements Desktop」24TB/18TBなど、大容量外付けHDD各種がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ウエスタンデジタル デスクトップHDD「My Book」22TB

本商品は、AES 256ビットハードウェア暗号化対応の大容量外付けHDD。ウエスタンデジタル基準の信頼性を備えたドライブと汎用性の高いインターフェイスを搭載している。USB3.0対応（USB 2.0との下位互換あり）で、exFAT形式でフォーマット済み。Windows 10以降/macOS11以降に対応する。

ウエスタンデジタル 外付けHDD「WD Elements Desktop」24TB/18TB

USB 3.2 Gen 1/USB 3.0デバイスに対応するだけでなく、USB 2.0デバイスとの下位互換性もある。NTFS形式でフォーマット済。Windows 10以降に対応する。