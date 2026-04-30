５・２東京ドーム決戦　尚弥ｖｓ中谷　ともにラウンド支配率８割超　世界戦全ラウンドデータ分析が示すものは…【記者の目】引き出しが勝負のかぎ

井上尚弥と中谷潤人の東京ドーム決戦は、３２戦全勝同士の無敗対決となる。デビュー以来無傷の３２連勝は、日本人歴代最多記録。勝者が単独最多に躍り出る。うち世界戦の戦績は、尚弥が２７戦全勝（２３ＫＯ）、中谷は１０戦全勝（９ＫＯ）。２人の世界戦全ラウンドのデータを分析し、戦力を比較した。（勝田 成紀）

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【１】尚弥、中谷ともに世界戦８割超のラウンドを支配

世界戦でのＫＯラウンドを除いた採点対象ラウンドは、尚弥が１５３回。約８２％にあたる１２５回でジャッジ３者の支持を集めている。ジャッジ２者以上に支持された“優勢”ラウンドは約９割（８９％）の１３６回。さらに世界戦２７試合の過半数となる１５試合が、１ポイントも奪われていない完勝（１回ＫＯ勝利も含む）だ。一方、中谷は採点対象５８回の約８３％にあたる４８回が「３―０」、約９１％の５３回が「３―０または２―１」と、尚弥をわずかに上回る。「０―３」のラウンドは３回のみだ。両者ともに世界戦でも相手を圧倒して白星を積み重ねており、データ上はほぼ互角と言える。

【２】尚弥のダウン奪取は１試合あたり約１・６７回

尚弥が世界戦２７試合で奪ったダウンは４５回。１試合あたりのダウン奪取は約１・６７回となる。１４年１２月には世界戦２８勝を誇るレジェンド、ナルバエス（アルゼンチン）を４度倒して２回ＫＯ勝ち。１７年１２月のボワイヨ（フランス）戦でも４度倒している。判定勝利でダウンを一度も奪えなかったのは、２５年９月のアフマダリエフ（ウズベキスタン）戦と同１２月のピカソ（メキシコ）戦の直近２試合のみ。中谷が世界戦１０試合で奪ったダウンは１４回で、１試合あたり１・４回。唯一判定決着だった２３年９月のコルテス（メキシコ）戦でもボディーで３度のダウンを奪っている。

【３】世界戦で中谷は一度もダウン経験なし

尚弥は世界戦で２度のダウンを喫している。２４年５月、東京ドームのルイス・ネリ（メキシコ）戦で初回に左フックを浴び、キャリア初のダウンを奪われた。２５年５月、米ラスベガスでのラモン・カルデナス（米国）戦でも２回に左フックで尻餅をついた。ただ２試合ともダウンを喫したラウンド以外は相手に１ポイントも許さずＴＫＯ勝利を収めている。中谷のプロでのダウンは、６回戦時代の１７年５月の工藤優雅（マナベ）戦でバランスを崩してグラブがキャンバスにタッチした一度のみ。世界戦ではダウンの経験はない。

【記者の目】両者の世界戦全試合を分析してみて、意外な発見があった。尚弥は２度のダウンシーン以外は、ほぼ危なげなく勝利を重ねてきた。超速の出入りで最善のポジションを選択し、攻防で相手を圧倒する。データもイメージ通りだった。しかし中谷は、世界戦のラウンド“支配率”において尚弥をわずかに上回った。ジャッジ３者が相手を支持したのは１０試合でわずか３ラウンドのみ。想定以上の、驚異の数字だった。

もちろん、対戦相手の実績は尚弥が圧倒的に上回る。データだけを比べればほぼ互角でも、尚弥の優位は揺るがないと言わざるを得ない。ただ尚弥は過去にパヤノ、ネリ、アフマダリエフとサウスポーの難敵を撃破してきたが、１７３センチの長身サウスポーとの対戦はデータにはない。ボクシング史上最高傑作のモンスターと、いまだ底を見せていないビッグバン。リング上で「引き出し」の最適解を選択できるかが、勝負のカギとなりそうだ。（ボクシング担当・勝田 成紀）