本拠地マーリンズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は今季、規定投球回数に達していないものの5試合に登板し、2勝1敗、30イニングを投げ34奪三振、防御率0.60と好成績を残している。ただ、その裏にある悲しい事実が明らかになった。米データ会社が紹介した。

大谷が今季5試合目の先発となった28日（日本時間29日）の試合では、104球を投げ6回5安打2失点（自責1）9奪三振と力投。しかし援護に恵まれず、チームは1-2で敗れ、今季初黒星となった。

米データ分析会社「コディファイ・ベースボール」公式Xは「レギュラーシーズンにおける直近8試合の登板で、ショウヘイ・オオタニは計44回2/3を投げて自責点2だ」と、防御率にすると0.40という圧倒的な成績を紹介。続けて「ドジャースは6試合で敗れている」と驚きの事実を伝えた。

8日（同9日）のブルージェイズ戦では6回1失点も、リリーフ陣が崩れ逆転負け。22日（同23日）のジャイアンツ戦は6回無失点も打線の援護がなく、降板後に3失点しそのまま敗れていた。



（THE ANSWER編集部）