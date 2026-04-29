まもなく米耐久財受注速報値などの発表
日本時間２１時３０分に米耐久財受注（速報値）（3月）、卸売在庫（速報値）（3月）、住宅着工件数（3月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。
耐久財受注（速報値）（3月）21:30
予想 0.6% 前回 -1.3%（前月比)
予想 0.4% 前回 0.9%（輸送除くコア・前月比)
卸売在庫（速報値）（3月）21:30
予想 0.4% 前回 0.8%（前月比)
住宅着工件数（3月）21:30
予想 140.2万件 前回 148.7万件（住宅着工件数)
予想 -5.7% 前回 7.2%（住宅着工件数・前月比)
予想 139.5万件 前回 137.6万件（138.6万件から修正）（住宅建築許可件数)
予想 1.4% 前回 -4.7%（住宅建築許可件数・前月比)
耐久財受注（速報値）（3月）21:30
予想 0.6% 前回 -1.3%（前月比)
予想 0.4% 前回 0.9%（輸送除くコア・前月比)
卸売在庫（速報値）（3月）21:30
予想 0.4% 前回 0.8%（前月比)
住宅着工件数（3月）21:30
予想 140.2万件 前回 148.7万件（住宅着工件数)
予想 -5.7% 前回 7.2%（住宅着工件数・前月比)
予想 139.5万件 前回 137.6万件（138.6万件から修正）（住宅建築許可件数)
予想 1.4% 前回 -4.7%（住宅建築許可件数・前月比)