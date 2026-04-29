　日本時間２１時３０分に米耐久財受注（速報値）（3月）、卸売在庫（速報値）（3月）、住宅着工件数（3月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

耐久財受注（速報値）（3月）21:30
予想　0.6%　前回　-1.3%（前月比)
予想　0.4%　前回　0.9%（輸送除くコア・前月比)

卸売在庫（速報値）（3月）21:30
予想　0.4%　前回　0.8%（前月比)

住宅着工件数（3月）21:30
予想　140.2万件　前回　148.7万件（住宅着工件数)
予想　-5.7%　前回　7.2%（住宅着工件数・前月比)
予想　139.5万件　前回　137.6万件（138.6万件から修正）（住宅建築許可件数)
予想　1.4%　前回　-4.7%（住宅建築許可件数・前月比)