着心地も「コーディネートのストレスもない」 都合のいいスカート





「美形シルエット」と「ストレスフリー」の両立

シュッとしたIラインスカートは、着るだけで背筋が伸びる名品。けれど、コンサバすぎて落ち着かなかったり、体のラインが出すぎるのが心配だったり…。そんな悩みを解決するのは「素材のギャップ」。シルエットは鋭く、質感はラフに。体を締め付けず、それでいて賢く見せる。今の気分にフィットする「ラクでキレイ」なシルエットを厳選。







体型カバーにも都合のいい厚手リブ

タイトスカートの緊張感を、適度な厚みがほどよく逃がしてくれる。太畝のリブは縦のラインを強調するだけでなく、気になる腰まわりの肉感を視覚的にリセット。Iラインのシャープさはそのままに、ニット特有の伸縮性で、一日中アクティブに動ける。

リON TIME

「カラーニットがしゃんとするレザーの緊張感」



ブスカート 18,000円／バナナ･リパブリック ジャケット 35,200円／MANOF 中に着たカップつきカットソー 13,200円／LOEFF（エイチ ビューティー＆ユース） ネックレス 6,160円／PETIT MOMENTS（ZUTTOHOLIC） バッグ 12,000円／COS（COS 青山店） ソックス 1,100円／靴下屋（タビオ） ローファー 12,980円／HARUTA タイトスカートのエッジを厚みでごまかしながらリブで縦を強調。







OFF TIME

「メンズライクなフリースの整え役として」



リブスカートははきまわし。フリース 24,200円／TW ストライプシャツ 9,990円／Gap ソックス 1,210円／靴下屋（タビオ） スニーカー 25,300円／PG×OSOI（ユナイテッドアローズ 渋谷スクランブルスクエア店） フリースとスニーカーのカジュアルさに、細身スカートで女性らしさをプラス。愛嬌のある太畝のリブニットなら、親しみやすさはそのまま。







RIGID DENIM

「デニムの中で気分転換」

253,000円／ロンハーマン 脚のラインを拾いたくないなら、あえて硬さのあるリジッドデニムを。生地が自立するから、美しいシルエットをキープできる。サイドのシルバースタッズが視線を外側に流し、さらにスッキリとした印象に。背面のスリットで足さばきの良さも確保。両サイドの花モチーフのシルバースタッズで、モダンな切れ味が。背面に深めのスリット入り。







LIGHT LINEN

「シティでもはけるリゾート素材」

75,900円／マーレット（LITTLE LEAGUE INC.） ウエストのラップ風デザインは、気になるお腹まわりを自然に隠してくれる優れもの。トップスをインしてもお腹が目立たず、リラクシーな素材感のおかげで、コンサバになりすぎない『ちょうどいい女らしさ』が手にる。裏地つきで透けにくい。







RIB KNIT

「ハイゲージならではの淑女感」

39,600円／デミー バイ デミリー フォー RHC（RHC ロンハーマン） 細かなプリーツのようなリブが、歩くたびにしなやかに揺れるハイゲージニット。ニット特有の柔らかな落ち感がありながら、広がりすぎない設計で腰まわりを華奢に見せてくれる。ブラウンの落ち着いた色味も手伝って、楽な着心地なのに、誰より品よく、スマートな佇まいに。







とろみ素材で「落ち感のあるフレア」

ふわっと広がるさまがエレガントなギャザーやフレア。ハリがあるとドレッシー。しっとりと落ちる心地よい質感で力を抜けば、品がいいのに親しみやすい理想の佇まいが完成。







脚さばきのいい軽やか素材

白スカート 37,400円／martinique（マルティニーク ルミネ横浜） ジャケット 19,910円／EMMEL REFINES（ユナイテッドアローズ カスタマーサービスデスク） タートルネックニット 16,500円／ティアラ ピアス 17,600円／vihod（ロードス） バッグ 55,000円／VASIC（ヴァジックジャパン） シューズ 34,100円／FABIO RUSCONI（伊勢丹新宿本店 本館2階 婦人靴）







ON TIME

「ジャケットとの装いをやさしい色と質感で柔和に

カッチリしがちなジャケットスタイルを、白スカートの柔らかな質感で優しく中和。ハリのある素材ではなく、あえてとろみのある生地を選ぶことで、仕事モードの緊張感をほどよく逃がしてくれる。足元まで同系色で繋げつつ、異素材の奥行きを楽しむのが、都会的で洗練された「大人の白」の作り方。甘すぎず、でも確固たる品を。

白スカートははきまわし。ボーダートップス 12,980円／ザ シンゾーン（Shinzone ルミネ新宿店） サングラス 24,420円／レイバン（ルックスオティカジャパン カスタマーサービス） バッグ 39,600円／SEA（エスストア） シューズ 37,400円／PIPPICHIC（ベイジュ）

OFF TIME

「ラフなボーダーにフレンチレディなエッセンスを」

定番のボーダートップスを、品の良い白スカートでレディに引き上げ。あえて裾をインせずルーズに纏うことで、フレアの甘さをカジュアルダウンさせるのが今っぽさの秘訣。サングラスやカゴバッグなど、遊び心のある小物を添えて。気負わないけれど計算された、大人のフレンチカジュアルが、日常の何気ないシーンを特別に。







BLUE COTTON

「涼しい色にドレープで奥行きを」

35,200円／プレインピープル（プレインピープル青山） 涼やかなブルーが目を引く一着は、コットン地のシャリ感が特徴。たっぷりと入ったギャザーも、生地の落ち感のおかげで膨らみすぎず、ドラマチックなドレープを生み出す。見た目にも涼しく、軽やかな足さばきを約束してくれるから、これからの季節の主役として最適。シンプルに白Tを合わせるだけで、洗練されたスタイルが即完成。







SATIN LIKE

「高貴な“黒でツヤ”を日常に」

50,600円／Sov.（フィルム） 黒サテンの贅沢なツヤ感は、麻混素材を選ぶことで一気に日常へと引き寄せられます。ドレッシーになりすぎない絶妙な質感が、デイリーな装いに高貴なスパイスをプラス。足首がチラリと覗く絶妙な丈感が、重厚感のある黒に軽やかな抜け感を与えてくれる。気品を纏いつつも、決して気取らない。そんな「リアリティのある贅沢」を楽しんで。







TIERED WHITE

「すその重みでボリュームダウン」

23,650円／GREEN BUTTER（ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム） 甘くなりがちなティアードデザインも、裾に重みを持たせたシルエットならぐっと大人顔に。腰まわりのボリュームを巧みに抑えることで、着膨れを防ぎつつ、歩くたびに広がるドラマチックな表情を楽しめる。コットンベースのナチュラルな風合いが、清潔感をさらに強調。甘さをほどよく引き算しながら、「可愛い」を謳歌したい日に。







「甘くない白」をありったけ

白MA-1 89,100円／beautiful people（ビューティフルピープル 青山店） 白フーディ 26,400円／BIYŌMA（ツカモトコーポレーション） 白タートルネックニット 12,000円／バナナ・リパブリック 白フレアスカート 28,600円／HER. 〈上〉パールネックレス 38,500円／リューク 〈中央〉２連に巻いたネックレス 14,040円、〈下〉パールネックレス 7,150円／ともにアビステ パールブレスレット 22,000円／アルアバイル ロングブーツ 42,900円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）



一緒に使うことで、色自体の華やかさが増すのが白。テイストや形を問わず、全部白でまとめると、普遍的な服だけで存在感のあるスタイルへ昇華。色は統一するぶん、丈や風合いに差を出してメリハリを意識。パールのアクセサリーをたっぷりつけて、遊び心と気品を同時に演出。







季節をつないでいく「重い色」と「軽い色」

ブラウンT シャツは着まわし。ライトブルースカート 44,000円／Sov（. フィルム） バッグ 31,900円／マロウ（プレインピープル青山） フラットシューズ 16,500円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

ドレスライクなアイスブルーでブラウンTをよそ行き顔に。今に寄せたさわやかな印象に導く、白がまざったようなやさしいキレイ色。抜け感をつくりつつ清潔感ももたらす、クリーミィなパステル系は、ブラウンを着る日の調整役として好都合。ラメのような繊細なツヤが、澄んだブルーの品格をアップ。タック入りのAラインスカートでいっそう華やかな印象に仕上がるぶん、こげ茶のT シャツで渋みを足すぐらいがちょうどいいあんばいに。







軽くやわらかく「揺れる黒」

黒レイヤードスカート（一部店舗限定） 143,000円／ebure（LITTLE LEAGUE INC.） 黒デザインシアーTシャツ 29,040円／ベースレンジ（ベースレンジ ジャパン） バッグ 146,300円／J&M デヴィッドソン（J&M デヴィッドソン カスタマーセンター） ショートブーツ 80,300円／KATIM



スムースな生地の下にひそむ、プリーツのような凹凸。表情が違う２枚がさらなる奥行きを演出。余白のあるシルエットが視覚的なニュアンスを生み、重厚感が迫力のある美しさへと変化。動作に合わせていっそう広がりを見せる形に、おのずと黒にも静謐な華やぎが。







「重めだからいい」大胆にふくらむ茶スカート

白メッセージシャツ 56.100円／マディソンブルー ブラウンウールフレアスカート 52,800円／aLORS タイツ 4,400円／ブルーフォレ(LITTLE LEAGUE INC.) バッグ 51,700円／thehighlights シューズ 140,800円(参考価格）／ネオス(ザ・ウォール ショールーム）



「ゆれ広がる」というより、「ふくらむ」ようなフレアスカート。ふっくらとした上質ウールが、トップスは普通でも品や華やぎにつながる構築的なシルエットを維持。軽く、さっぱりとしたトップスが多くなるこれからは、流れのいいシルエットよりも絵になる存在感や華奢に見えるギャップ、上下の重心バランスが簡単に整う重みスカートが好都合。