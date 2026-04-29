◇プロ野球 セ・リーグ DeNA 4-2 中日(29日、バンテリンドーム)

2安打2打点の活躍を見せたDeNAの林琢真選手がヒーローインタビューで喜びを語りました。

8番・セカンドでスタメン出場した林選手は第2打席で同点打、7回には勝ち越し打を放ちチームを勝利に導きました。「チームもなかなか勝てていなかった、島田も頑張って投げていたので勝ちたいなと思っていました」と今季初昇格、初先発のドラフト2位ルーキー島田舜也投手を思いコメントしました。さらに「初登板とは思えないほど堂々としていて自分も負けないぞという気持ちでいました」と話します。

勝ち越し打には「自分も必死だったのでいいところにとんでくれてよかったです」と喜びます。DeNAは現在、牧秀悟選手や筒香嘉智選手らがケガで離脱。「主力の方が抜けて弱くなったと言われないようにチーム一丸で頑張っていきたい」と改めて前を向きました。

バンテリンドームがある愛知は林選手の地元とあり「今日もたくさんの友達が来ていたのでいい姿が見せられて良かったです」と笑顔になりました。