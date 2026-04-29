今回紹介するのは、Threadsに投稿された甘えんぼ猫ちゃん。末っ子だからか、とっても甘えん坊みたいで、息子ちゃんが色塗りしているところにも乱入した模様。そのときの息子ちゃんの対応が微笑ましいと話題になりました。投稿はThreadsにて、5万回以上表示。多くのThreadsユーザーたちの目に止まりました。

【動画：色塗りを楽しんでいた子ども→『かまってほしい猫』がやってきた結果…まさかの光景】

末っ子の色塗りを邪魔する末っ子

今回、Threadsに投稿したのは「y u i」さん。登場したのは、猫のチャイちゃんです。

投稿には、色塗りを楽しんでいた投稿主さんの息子ちゃん（末っ子）の姿が。楽しそうにテーブルで色塗りをしていた息子ちゃんでしたが、そこにやってきたのが末っ子猫のチャイちゃん。

息子ちゃんにかまって～かまって～とアピールを連発。顔に体をすりすりさせたり、おしりを向けたり、色鉛筆の上に座ったりやりたい放題。この甘えん坊具合、さすが末っ子ですね。

そんなチャイちゃんに対して息子ちゃんは怒ることもなく、冷静に大人の対応。ジャマだとどけたりもせず、優しく嬉しそうにチャイちゃんにかまってあげていたみたいです。

ちなみに、チャイちゃんは色塗りだけでなく宿題をしているときにもやってくるのだとか…。チャイちゃん、あんまりジャマばかりしていたらダメですよ。

甘えんぼ猫に猫好きたちもメロメロ

色塗りしていた息子ちゃんに甘えん坊だった末っ子猫のチャイちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「邪魔！って押しのけずにチャイ君が定位置に着くまでされるがままに見守ってる息子さん優しいですね」「構って欲しいから邪魔をするんでしょうね。でも嬉しそうに見えるね。微笑ましい」「ωハラスメントだ」などの声が多く寄せられていました。

たくさんの方が息子ちゃんとチャイちゃんの微笑ましいやり取りを見て心和んだみたいです。

きっと今日もチャイちゃんは甘えん坊全開で、投稿主さんご家族にかまってアピールを仕掛けているのでしょう。

写真・動画提供：Threadsアカウント「y u i」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。