３歳ダート３冠１戦目の第７１回羽田盃・Ｊｐｎ１は２９日、大井競馬場で３歳馬１３頭（ＪＲＡ３、南関東１０＝トリグラフヒルは出走取消）が１８００メートルを争う。ＪＲＡから参戦するブルーバードＣ勝ち馬のフィンガーを巡る一戦となりそうだ。５着以内に入ったＪＲＡ所属馬の上位３頭、地方所属馬の上位３頭に東京ダービー・Ｊｐｎ１（６月１０日、大井）への優先出走権が与えられる。

◆出走馬の陣営コメント◆

（１）トリグラフヒル＝出走取消

（２）荒木助手（リアライズグリント）「前走は物見をして着差がつきませんでしたが、勝ち切ってくれた。力強さが出て状態はいい。レースセンスも良く、ここも期待している」

（３）藤田輝調教師（サンラザール）「前走は羽田盃を見据えて速いペースで行って勝ってくれた。中間は背が伸びて大きくなり、動きも良くなっている」

（４）鈴木啓調教師（ディアシンバ）「中１週だが状態はキープできている。長い距離はいいので、ひとつでも上を目指して番張りたい」

（５）阪本一調教師（デンテブリランテ）「ここ目標に順調に来ている。距離はこなせると思う。強い相手がそろったが頑張ってほしい」

（６）森下淳調教師（ロウリュ）「しっかり攻められるようになり、パワーアップを感じる。相手は強いが距離はいい。ポテンシャルに期待している」

（７）矢野義調教師（モコパンチ）「大井の経験はあるし、直線の長いコースになるのはいい。末脚勝負で少しでも上の着順を目指してほしい」

（８）坂井英調教師（サイカンサンユウ）「前走は思った以上の走りをしてくれた。一戦ごとに成長している。どんな競馬もできるのが強み」

（９）坂井英調教師（エンドレスソロウ）「前走は出遅れたが、最後は脚を使えた。今回はゲートで尾持ちをする予定。落ち着きがあるし、馬体のハリもいいので楽しみ」

（１０）鈴木義調教師（デーレーシトロン）「大井は初だが、調教での右回りの動きは問題ない。控える競馬はできるし、距離も大丈夫だと思う」

（１１）山崎助手（フィンガー）「走りが良くなり、成長を感じる調教内容。距離は延びた方が良さそう。前走の勝ち馬を負かすには位置を取ることが必要。発馬がカギに」

（１２）小久保智調教師（アイリーズ）「３連闘になるけど元気はいい。舞台は経験しているので、自分の力は出せる」

（１３）石坂公調教師（ロックターミガン）「もともとダートが合うと思っていた。前走もイメージ通り。追い切りの動きも息遣いも良かった。ここからさらに東京ダービーへという気持ちでいる」

（１４）斉藤敏調教師（アヤサンジョウタロ）「前走は転厩戦で前に行きすぎた感はあるが頑張ってくれた。まだ緩さはあるが、ここまで予定通りに来られた」