ヒカルの新恋人「日プ女子」加藤神楽だった 子どもと動画登場、出会い・同棲生活も明かす「惹かれた人がたまたま子供がいただけの話」
【モデルプレス＝2026/04/29】YouTuberのヒカル（34）が4月29日、自身のYouTubeを更新。サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演していた加藤神楽（21）と交際・同棲していることを明かした。
【写真】「純粋無垢」ヒカルが真剣交際中の美女
ヒカルは「生まれ変わったヒカルのモーニングルーティン」と題した動画を公開。「今日は、ヒカルのリアルなモーニングルーティーンということで、本当に包み隠さず全てをお見せしていきたいなっていう風に思います」と話し、ベッドで加藤とともに起きるところから動画がスタート。加藤が朝食を用意する様子や、ヒカルが加藤の息子を起こす様子なども映し出され、ヒカルは「2ヶ月一緒にいるからな」と、2ヶ月ほど共に暮らしていることも明かした。
このタイミングで公表した理由については、加藤や子どもとともに外出した際に盗撮されることが続いたことを挙げ、「これいつか出ちゃうなってなって。それやったら別に悪いことしてるわけでもないし、堂々と今やってるリアルを伝えた方がいいんじゃないかっていうので出すことにしたっていうのもでかいな」と説明した。
2人の出会いについては「友人の紹介だった」と加藤。「動画を私あんまり見てなかったので、切り抜きの悪い部分しか見てなくて、やばい人でヤンキーだと思ってたんですよ」と出会う前のヒカルの印象を明かし、「ヤンキーかなと思って話してみたら案外庶民的だったんですよね」とギャップを告白。「それが本当にびっくりして。普通な部分があるんだって思って、そこに一番惹かれましたね」と語った。
出会って4日ほどでお互いに惹かれていたといい、そのタイミングで加藤はシングルマザーであることを告げたという。この告白にヒカルは「逆にいいやんってなって」「俺が普通に惹かれた人がたまたま子供がいただけの話やん。さらに魅力増したなと思って」とポジティブな反応だったことを明かした。
ヒカルは、進撃のノアと2025年5月31日に「交際0日婚」を発表。9月14日には、お互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う「オープンマリッジ」宣言をし、話題に。同年12月19日には離婚したことを発表し、理由については「最初から最後まで僕がずっと掻き乱し続けてちゃぶ台をひっくり返し続けた結果こうなりました」と明かしていた。なお、3月には真剣交際をしている20代の新恋人がいることを明かし、話題を呼んでいた。
加藤は、2005年3月8日生まれ、大阪府出身。2023年10月からME:Iを輩出したサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演し、ファイナル審査にて脱落。2025年7月に自身のInstagramを通じて結婚と同年3月に第1子男児を出産していたことを発表した。離婚は公表していなかった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「純粋無垢」ヒカルが真剣交際中の美女
◆ヒカル「日プ女子」加藤神楽との交際明かす
ヒカルは「生まれ変わったヒカルのモーニングルーティン」と題した動画を公開。「今日は、ヒカルのリアルなモーニングルーティーンということで、本当に包み隠さず全てをお見せしていきたいなっていう風に思います」と話し、ベッドで加藤とともに起きるところから動画がスタート。加藤が朝食を用意する様子や、ヒカルが加藤の息子を起こす様子なども映し出され、ヒカルは「2ヶ月一緒にいるからな」と、2ヶ月ほど共に暮らしていることも明かした。
2人の出会いについては「友人の紹介だった」と加藤。「動画を私あんまり見てなかったので、切り抜きの悪い部分しか見てなくて、やばい人でヤンキーだと思ってたんですよ」と出会う前のヒカルの印象を明かし、「ヤンキーかなと思って話してみたら案外庶民的だったんですよね」とギャップを告白。「それが本当にびっくりして。普通な部分があるんだって思って、そこに一番惹かれましたね」と語った。
出会って4日ほどでお互いに惹かれていたといい、そのタイミングで加藤はシングルマザーであることを告げたという。この告白にヒカルは「逆にいいやんってなって」「俺が普通に惹かれた人がたまたま子供がいただけの話やん。さらに魅力増したなと思って」とポジティブな反応だったことを明かした。
◆ヒカル、進撃のノアと離婚・オープンマリッジ公表でも話題に
ヒカルは、進撃のノアと2025年5月31日に「交際0日婚」を発表。9月14日には、お互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う「オープンマリッジ」宣言をし、話題に。同年12月19日には離婚したことを発表し、理由については「最初から最後まで僕がずっと掻き乱し続けてちゃぶ台をひっくり返し続けた結果こうなりました」と明かしていた。なお、3月には真剣交際をしている20代の新恋人がいることを明かし、話題を呼んでいた。
加藤は、2005年3月8日生まれ、大阪府出身。2023年10月からME:Iを輩出したサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演し、ファイナル審査にて脱落。2025年7月に自身のInstagramを通じて結婚と同年3月に第1子男児を出産していたことを発表した。離婚は公表していなかった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】