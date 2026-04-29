ロッテは29日、オフィシャルスポンサーであるキリンビバレッジ株式会社北関東統括本部と、昨年に続き「水分補給パートナー」契約を締結すると発表した。

屋外球場であるZOZOマリンスタジアムでは安心・安全なスタジアム運営を目指し、来場者や球場で活動するクルーに向けて、例年夏季のホームゲームにおいて試合中のイニング間に水分補給を促す取り組みを実施している。昨年に続き、キリンビバレッジ株式会社北関東統括本部と水分補給パートナーとして契約を締結することで、屋外球場での観戦環境に配慮した水分補給の重要性を訴求し、熱中症対策および体調管理に向けた啓発に取り組んでいく。

5月1日の西武戦から「ZOZO MARINE STADIUM 一斉水分補給タイムsupported by キリンビバレッジ」を実施する。試合中のイニング間には、球団公式チアパフォーマー「M☆Splash！！」がビジョンに登場し、キリンビバレッジの商品を通じて、来場者およびスタジアムで活動するクルーに水分補給の呼びかけを行う。また、パートナー契約の締結を記念して5月15日のオリックス戦では球場外周特設テントで「キリン世界のKitchenからソルティライチ500mlPET」「キリン世界のKitchenからライムソルト500mlPET」を計先着1200人にプレゼントする。

＜プレゼント詳細・実施概要＞日程:5月15日（金）オリックス戦（18時00分試合開始）、配布時間:15時00分〜※なくなり次第配布終了、配布場所:球場外周Cゲート付近特設テント、配布数:先着1200名