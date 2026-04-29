バナナマン設楽統、生放送で相方・日村勇紀の休養説明「1回がっつり休んだ方がいいんじゃないかって」
【モデルプレス＝2026/04/29】お笑いコンビ・バナナマンの設楽統が29日、「ノンストップ！」（フジテレビ系／月曜〜金曜9時〜）に出演。体調不良で休養している相方・日村勇紀について言及した。
【写真】体調不良で休養の人気芸人、約4か月前の笑顔ショット
旬なニュースをランキング形式で紹介する「ノンストップ！まるごとランキング」にて、日村が休養を発表したことが取り上げられると、設楽は「心配をおかけしてます」「日村さん、体調良くないって聞いていたんですけど、病院に行ってお医者さんに診てもらったら、ちょっと1回がっつり休んだ方がいいんじゃないかってことになりまして」と口に。続けて「我々、体が資本なので、ここはちょっとがっつり休んで、ゆっくりと体調を整えてもらって、また仕事しましょうということになったんですよ」と明かした。
そして「かなりいろんな方に連絡をいただいて。芸人仲間とか、普段仕事してる皆さんとかも『なんかあったら声かけてください』みたいなあたたかい声をいただいて」「日村さんにも言いましたけど『今はゆっくりと休んで、回復に向けてゆっくりと休んでください』っていうのは伝えました」と話していた。
バナナマンが所属する芸能事務所・ホリプロコムの公式サイトでは28日、「日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と発表。「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と説明している。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
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◆設楽統、相方・日村勇紀の休養に言及
旬なニュースをランキング形式で紹介する「ノンストップ！まるごとランキング」にて、日村が休養を発表したことが取り上げられると、設楽は「心配をおかけしてます」「日村さん、体調良くないって聞いていたんですけど、病院に行ってお医者さんに診てもらったら、ちょっと1回がっつり休んだ方がいいんじゃないかってことになりまして」と口に。続けて「我々、体が資本なので、ここはちょっとがっつり休んで、ゆっくりと体調を整えてもらって、また仕事しましょうということになったんですよ」と明かした。
◆日村勇紀、体調不良により休養
バナナマンが所属する芸能事務所・ホリプロコムの公式サイトでは28日、「日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と発表。「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と説明している。（modelpress編集部）
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