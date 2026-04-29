◆ 前回登板から厳しいマウンドが続く

阪神の才木浩人が集中打を浴び、わずか2回6失点で降板した。本来の投球とはほど遠く、序盤から試合の主導権を渡す苦しい内容となった。

初回から甘く入るボールが目立った。2番・丸山和郁に安打を許すと、続く3番・内山壮真の打席で盗塁を決められ、さらには四球。一死一・二塁のピンチを招いたが、4番・サンタナの打球を遊撃手・小幡竜平が好捕。鋭い打球をさばいて併殺に仕留め、なんとか無失点で切り抜けた。

しかし2回に流れは一変。三塁手・佐藤輝明の失策で走者を背負うと、続く打者に三連打を浴びる。さらに相手投手・吉村貢司郎にも四球を与えるなど精彩を欠き、ヤクルト打線の勢いを止められなかった。この回だけで6点を失い、早々にマウンドを降りた。

解説の大矢明彦氏は「どこか悪いのかと思うぐらいの出来だった。打者に向かっていく気持ちの強さが見られなかった」と振り返った。「普段は立ち上がりにストレート中心の配球で押し込むことが多いが、前回登板が良くなかったためか今日は初回から変化球を混ぜていた。カウント球が真ん中近辺に集まり、そこを狙い撃ちされた」と分析した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』