感じの悪い人は「話しかけるなオーラ」を出す。じゃあ、感じのいい人は？

それを語るのは、「感じのいい人」に生まれ変われるとっておきのコツを紹介する書籍『気づかいの壁』の著者・川原礼子さん。職場で困っている人を見かけても、「おせっかいだったらどうしよう…」と躊躇したり、「たぶん大丈夫だろう…！」と自分に言い訳したり……。気づかいをするときには、つい「心の壁」が現れてしまい、なかなか一歩が踏み出せないことが、あなたにもあるのではないでしょうか？

この連載では、「顧客ロイヤルティ」をベースに、ビジネスセミナーへの登壇やコミュニケーションスキルの研修講師を通して、全国200社・2万人以上のビジネスパーソンに向けて教えてきた「気づかいのコツ」について紹介しましょう。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「相談されない上司」の共通点

「なぜ、もっと早く相談してこなかったのか」と感じた経験は、多くのリーダーにあるはずです。

しかし、その原因は部下側だけにあるとは限りません。

『気づかいの壁』という本では、次のように指摘されています。

「なぜ、もっと早く相談してこなかったのか……」

あなたが上司の立場なら、そんな不満を持つことはないでしょうか。

その理由は、「忙しそうでタイミングが遅れたから」「そんなこともわからないのかと叱られそうだから」という心理的なものが多いです。

どうやら人は、自分が思っている以上に「話しかけるなオーラ」を出しているようです。

――『気づかいの壁』より

つまり、「相談されない」のは能力の問題ではなく、「近づきにくさ」の問題であるケースが多いのです。

雰囲気は「意識しないと改善しない」

では、どうすれば「話しかけやすい人」になれるのでしょうか。

ポイントは、雰囲気を意識的にコントロールすることです。

やはり、上司の側が話しかけやすい雰囲気を作ることが大事です。

不機嫌な顔をしない方法は簡単です。

デスクに鏡を置いてください。「話しかけるなオーラ」が出ているときは、たいがい険しい表情をしています。

鏡を置くと、チラッと見るだけで、自分の表情に気づけます。

あるリーダーは、メガネを作り替えたら表情が柔らかくなったそうです。

また、体調が悪い日や、納期の直前でゆとりがないときなどは、その時間帯を周囲に伝えておくのがおすすめです。

――『気づかいの壁』より

表情や態度は無意識に出てしまうものですが、仕組みを使えば修正できます。

重要なのは、「自分はどう見えているか」を把握することです。

オンラインでも「オーラ」は伝わる

この問題は、対面だけでなくオンラインでも同様に起きます。

オンライン会議で目立つのは、照明不足や逆光で「顔が暗く映っている」という参加者です。

どんなに立派なことを話していても、表情が見えない相手では、なかなか信頼することができません。

それに、「顔が見えにくい」という状態では、相手の集中も妨げられます。

できれば、オンライン用のライトを用意しましょう。あるいは、照明がよく当たる場所や日光の入る窓の近くに移動するだけでも、断然、顔が見えて効果抜群です。

――『気づかいの壁』より

オンラインでは特に、「見え方」がそのまま印象になります。

暗い画面は、それだけで「話しかけづらさ」を生み出します。

感じのよさは「開いている姿勢」で決まる

感じのいい人は、特別にフレンドリーなわけではありません。

ただ、「話しかけてもいい」というサインを出しています。

表情を柔らかくする、状況を共有する、顔を明るく見せる。

これらはすべて、「相手に安心感を与えるための行動」です。

逆に、「話しかけるなオーラ」は、本人の意図とは関係なく、周囲の行動を止めてしまいます。

その結果、情報共有が遅れ、問題が大きくなります。

まずは、自分の表情や見え方に一度意識を向けてみること。

それだけで、周囲との距離は大きく変わります。

ちょっとした気づかいのコツを身につけましょう。

川原礼子（かわはら・れいこ）

株式会社シーストーリーズ 代表取締役

元・株式会社リクルートCS推進室教育チームリーダー

高校卒業後、カリフォルニア州College of Marinに留学。その後、米国で永住権を取得し、カリフォルニア州バークレー・コンコードで寿司店の女将を8年経験。

2005年、株式会社リクルート入社。CS推進室でクレーム対応を中心に電話・メール対応、責任者対応を経験後、教育チームリーダーを歴任。年間100回を超える社員研修および取引先向けの研修・セミナー登壇を経験後独立。株式会社シーストーリーズ（C-Stories）を設立し、クチコミとご紹介だけで情報サービス会社・旅行会社などと年間契約を結ぶほか、食品会社・教育サービス会社・IT企業・旅館など、多業種にわたるリピーター企業を中心に“関係性構築”を目的とした顧客コミュニケーション指導およびリーダー・社内トレーナーの育成に従事。コンサルタント・講師として活動中。著書に5万部を突破した『気づかいの壁』（ダイヤモンド社）がある。