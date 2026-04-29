サカナクション、「怪獣」が自身初の累積再生数3億回突破【オリコンランキング】
サカナクションの「怪獣」が、4月29日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身初の累積再生数3億回突破作品となった。
【動画】再公開！サカナクション「怪獣」×『チ。―地球の運動について―』コラボMV
週間再生数324万9973回を記録。累積再生数は3億17万1082回。
本作は、2024年10月から放送されたテレビアニメ『チ。 ―地球の運動について―』（NHK総合）の主題歌として起用された。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月4日付：集計期間：2026年4月20日〜26日）＞
【動画】再公開！サカナクション「怪獣」×『チ。―地球の運動について―』コラボMV
週間再生数324万9973回を記録。累積再生数は3億17万1082回。
本作は、2024年10月から放送されたテレビアニメ『チ。 ―地球の運動について―』（NHK総合）の主題歌として起用された。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月4日付：集計期間：2026年4月20日〜26日）＞