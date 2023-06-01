中国高速鉄道に乗車したところ、予約した座席が「存在しない」という出来事があった。中国メディアの経視直播が27日に伝えた。

記事によると、江蘇省を走る高速鉄道D5419列車に乗車した女性が、自身が予約した「8号車01C」の座席に座ろうとしたところ、自分の席が存在しないことに気付いた。座席上部の案内には「1A/1B/1C」と書かれていたが、その車両は最前列の「1」の列だけが1A（窓側）と1Bの2席だけで、通路側の「1C」に当たる席がなかったという。

戸惑った女性が乗務員に確認すると、最前列の「1」の列だけ「B」席を設けておらず、2席のうち通路側の席が「1C」だと説明された。この出来事がSNS上でシェアされると、瞬く間に大きな話題となった。

中国の鉄道プラットフォーム「12306」のカスタマーサービス担当者は「2等座車両は通常、1列あたり5席で、A、B、C（3席）と通路を挟んでD、F（2席）が設置されている。一方、1等座車両は1列4席で、A、Cと通路を挟んでD、Fとなり、B席は設けられていない」と説明した。

その上で、今回のケースについては「特殊な事情により車両が臨時に変更された可能性がある。このような状況はまれ」とし、「列車の種類によって車内の座席の配置は異なる。座席に疑問がある場合は、乗務員に問い合わせてほしい」と回答した。

中国のネットユーザーからは「こんなの常識だろう」「知能レベルの問題」「1Cは通路側なんだから、通路側に座ればいいんだよ」といった声がある一方、「座席上部の案内に『B』があるからややこしくなるんだ」「『B』は（テープなどで）隠しておかないと誤解する」「鉄道部門は管理をしっかりすべき」といった意見も見られた。（翻訳・編集/北田）