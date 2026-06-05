ラ・リーガは5日、2025−26シーズンのEA SPORTS 最優秀選手賞（MVP）を発表し、バルセロナに所属するスペイン代表FWラミン・ヤマルが受賞した。2007年7月13日生まれのヤマルは、2023年4月にトップチームデビューを飾り、今季でトップチーム4季目を迎えた。シーズン序盤戦は恥骨炎により数試合を欠場したことに加え、終盤戦もハムストリングを痛め戦線離脱を余儀なくされた。それでも出場した試合では結果を残し続け、今季はリ