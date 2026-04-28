【5月のAmazonプライム・ビデオ配信作】ニコラス・ケイジがスパイダーマンを演じるドラマや『バチェロレッテ・ジャパン』もあるぞ〜！

Prime Original『スパイダー・ノワール』シーズン 1

5 月 27 日（水）から Prime Video で独占配信

© Amazon MGM Studios

休日のお供にも最適なAmazon プライム・ビデオ。2026年5月の新作も最高におもしろそうなんです！

日本アカデミー賞でも話題になった『宝島』をはじめ注目映画が目白押し。おまけに、ニコラス・ケイジさんがスパイダーマンを演じるドラマ（!?）やバチェロレッテ・ジャパンの最新作（!!）もやってきちゃいます。

アマプラさんってば、映画だけでなくドラマやバラエティーも抜かりないわ。

【注目の映画3本】

新作映画に強いアマプラですが、5月1日には早くも『宝島』の独占配信がスタートします。

米軍統治下の沖縄を舞台に、米軍基地から物資を奪い困窮する住民に分け与える若者たちを描いた感動大作。第49回日本アカデミー賞では8部門において優秀賞を獲得、妻夫木聡さん・広瀬すずさん・窪田正孝さん・永山瑛太さんといった豪華キャストも話題になりました。

たしかこの作品、昨年2025年9月に公開されたばかり。このスピード感での配信するなんて、神すぎん!?

『宝島』

5 月 1 日（金）から Prime Video で独占配信

©真藤順丈／講談社 ©2025「宝島」製作委員会

■『リターン・トゥ・サイレントヒル』（5月15日から独占配信）

ゲーム版「サイレントヒル2」を映画化したサイコロジカルホラー。亡き妻からの手紙を受け取った主人公が、異形の怪物たちと対峙しながら恐ろしい真実へと近づいていく物語です。なんと「サイレントヒル2」の声優陣が日本語吹き替えキャストとして続投しているのだとか〜！

『リターン・トゥ・サイレントヒル』

5 月 15 日（金）から Prime Video で独占配信

©2026 Room 318 Productions, Inc.

■『Mr.ノーバディ 2』（5月28日から見放題最速配信）

どこにでもいる平凡なおじさんかと思いきや、実は一流の殺し屋だった───。家族さえも知らない「裏の顔」を持つ男を描いたハードボイルドアクション『Mr.ノーバディ』の続編です。前作ではロシアのマフィアと死闘を繰り広げていましたが、続編では「巨悪組織との全面戦争」に巻き込まれちゃうみたい。

『Mr.ノーバディ 2』

5 月 28 日（木）から Prime Video で見放題最速配信

© 2025 Universal Studios. All Rights Reserved.

【私的注目作品はこれだ】

映画のラインナップもスゴいんですけど、ドラマ＆バラエティーもスゴいのよ。私が気になりまくっているのはこちらの2作品で〜す！

■Prime Original『スパイダー・ノワール』シーズン1（5月27日から独占配信）

マーベル・コミックの「スパイダーマン・ノワール」をベースに、1930年代のニューヨークを舞台にした実写ドラマシリーズ。ニコラス・ケイジさん演じる、運に見放された私立探偵ベン・ライリーが、かつてこの街で唯一のスーパーヒーローだった自らの過去と向き合うことを余儀なくされる……という物語です。

「ニコラス・ケイジがスパイダーマンになる」と聞いてオモシロ系を想像していたのですが（失礼）、予告を観るかぎりではむしろシリアス。1930年代ならではのシックな世界観も◎。モノクロとカラーの2種類から視聴タイプを選べます。

Prime Original『スパイダー・ノワール』シーズン 1

5 月 27 日（水）から Prime Video で独占配信

© Amazon MGM Studios

■『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4（5月1日から独占配信）

大人気恋愛リアリティ『バチェロレッテ・ジャパン』の最新作がついにきた〜！

今回のバチェロレッテは、シリーズ最年少の26歳で「正式な交際経験がない」と語るトリリンガルモデルの平松里菜さん。YouTubeで公開されている予告編では、なんとご意見番のさっしー（指原莉乃さん）が涙を流しており、個人的にはだいぶ期待値上がっちゃいました。平松さんには絶対に幸せになってほしい!!

『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン 4

5 月 1 日（金）から Prime Video で独占配信

©2026 Warner Bros. International Television Production Limited. All Rights Reserved.

そのほかには、ケンティーこと中島健人さん主演のドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（5月6日から見放題配信）や、「岸辺露伴は動かない」の最新作『泉京香は黙らない』（5月12日から見放題配信）なども配信されます。さて、どれからチェックしましょうかね？

参照元：Amazon プライム・ビデオ、プレスリリース

執筆：田端あんじ (c)Pouch

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