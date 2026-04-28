34歳の美人経営者が婚活デートで子どもについて会話する中で、お相手のハイスペック男性の“ポジティブ”な発言に表情を一変させる場面があった。

【映像】34歳美人経営者 ハイスペ男性の一言に表情一変

4月28日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第1話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

あやかがデート相手として指名したのは、「漢気あふれる」が紹介文のショウゴ。顔合わせ前、あやかは「私のために選ばれた人」「ヒゲ生えてたら嬉しい」と予想しており、実際にヒゲを蓄えた男性がショウゴであることがわかると、「想像どおりの人が来たなって感じ。嬉しかった。タイプだから」と歓喜。カフェデートでも、「自分が想像してた人すぎて、見たら笑っちゃいそうだからなるべく見ないようにしてた」と、ニヤけが止まらない様子だ。

しかし、ショウゴの「子どもは欲しいの？」という質問で空気が一変。あやかは少し逡巡した後、「子ども、子どもは……めっちゃ可愛いと思う」と前置きしつつ、「絶対産めるかもわからない。友達が不妊治療してる話とか聞いて、（自分は）大丈夫なのかな？って。リアルに考えると、不安なことはめっちゃ多い」と、自身の年齢的な葛藤や悩みを吐露した。

続けてあやかが「子どもはほしい？」と尋ねると、ショウゴは「もちろんほしい。大好き」と即答。さらに「もし子どもできなかったらどうするの？」とあやかが切り込むと、ショウゴは「そんなん考えへんもん。ポジティブやから。『絶対できるっしょ』みたいな」と、持ち前の明るさで楽観的な見解を示した。

しかし、あやかの不安に対する回答にはなっていなかったようで、一度は愛想笑いで応じたものの、「そうだね……」と表情を一変させた。

このやりとりを見届けたスタジオでは、2児の母で俳優の夏菜が言及。「授かりものだから、本当にわからないこと。34歳のあやかが言われたら、『その感覚は違うな』って表情してましたよね」と深く共感していた。

このプログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）