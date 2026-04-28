【4月28日の契約情報】11名が自由交渉選手リスト入り…HC退任やGM交代も発表

4月28日、Bリーグに所属するクラブが選手やスタッフの契約情報を更新した。

B2西地区最下位で2025－26シーズンを終えたベルテックス静岡は、麻生卓志ゼネラルマネージャーと森高大ヘッドコーチが退任することを発表。新たに編成責任者として日本バスケットボール協会の強化委員などを歴任してきた井上雅史氏がGMに就任することになった。

また、B2西地区5位でプレーオフ進出を逃したライジングゼファー福岡は、會田圭佑と村上駿斗を契約満了に伴い自由交渉選手リストに登録した。なお、B2クラブに所属する選手がリスト入りしたのは、B2レギュラーシーズン終了後初となった。

活発な動きが続いているB3では、東京八王子ビートレインズ、ヴィアティン三重、山口パッツファイブが契約情報を更新。三重からは6人が契約満了となり、専修大学出身の“元留学生”フィリップ・アブ、B1でのプレー経験を持ち今季13.3得点9.9リバウンドを挙げたデイビッド・ドブラス、平均2ケタ得点をマークしたダモンテ・ドッドやクリストファー・オリビエらがFAとなった。

この日発表されたBリーグ契約情報の一覧は以下の通り。

◆■4月28日に発表されたBリーグ契約情報

＜選手＞



會田圭佑（福岡／契約満了）



村上駿斗（福岡／契約満了）



大城侑朔（八王子／契約満了）



髙橋浩平（八王子／契約満了）



松村竜吾（八王子／契約満了）



萩原奨太（三重／契約満了）



渡邊翔豪（三重／契約満了）



フィリップ・アブ（三重／契約満了）



デイビッド・ドブラス（三重／契約満了）



ダモンテ・ドッド（三重／契約満了）



クリストファー・オリビエ（三重／契約満了）



山口力也（山口／契約継続）

＜スタッフ＞



鈴木裕紀（岩手／HC契約満了）



森高大（静岡／HC契約満了）



麻生卓志（静岡／GM退任）



井上雅史（静岡／GM就任）





B2プレーオフのトーナメント表

【写真】B2プレーオフのトーナメント表